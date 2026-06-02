Mbappé et Dembélé : «L’énigme» de dernière minute pour Deschamps avant la Coupe du monde

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps va faire ses adieux en équipe de France. Une quatrième et dernière Coupe du monde pour la légende du football français avant de passer le flambeau de la sélection à Zinedine Zidane. Pour ce Mondial, au vu du changement de statut d'Ousmane Dembélé conforté par une nouvelle Ligue des champions raflée avec le PSG, Deschamps pourrait avoir un dossier à gérer au fil de la compétition.

Et de deux pour Ousmane Dembélé avec le Paris Saint-Germain. Pour la deuxième année consécutive, celui qui a été sacré Ballon d'or en 2025, a soulevé la coupe aux grandes oreilles samedi dernier à Budapest contre Arsenal (1-1 puis 4-3 aux tirs au but). Ce nouveau succès soulève un peu plus d'interrogations à deux semaines de l'entrée en lice de l'équipe de France à la Coupe du monde face au Sénégal sur l'animation offensive et le rôle de Dembélé selon Bertrand Latour.

«Il faudra voir ce qui a été fait en sélection parce que c'est la Coupe du monde qui sera le juge de paix» Sur le plateau du Canal Football Club dimanche, le journaliste de Canal+ a reconnu qu'Ousmane Dembélé était clairement un candidat à sa propre succession pour le Ballon d'or au vu de ses performances lors des grands rendez-vous avec le PSG. « Le Ballon d'or se jouera sur la Coupe du Monde ? Dembélé part avec une longueur d'avance parce qu'il est le vainqueur de la Ligue des champions et dans une équipe qui a vocation à aller loin en Coupe du monde. Il sera forcément candidat à sa propre succession de par ce qui a été fait en club, mais il faudra voir ce qui a été fait en sélection parce que c'est la Coupe du monde qui sera le juge de paix. Cette saison le positionne comme un candidat crédible, il a confirmé sa saison dernière ».