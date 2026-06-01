Équipe de France - William Saliba s’est blessé contre le PSG : L’examen médical de la dernière chance pour la Coupe du monde ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ce que Didier Deschamps redoutait avant la finale de la Ligue des champions comme révélé en conférence de presse, est arrivé. William Saliba ressort de cette victoire du PSG blessé. Le défenseur d’Arsenal était déjà diminué, mais a tout de même tenu à aller au bout de cette affiche perdue par les siens. Et sa Coupe du monde avec les Bleus serait à présent remise en question...

Afin de vivre la première finale de sa carrière en Ligue des champions avec Arsenal samedi à Budapest, William Saliba a serré les dents. Aux côtés de Gabriel, son partenaire de charnière centrale, il a livré toutes ses forces dans la bataille contre l’armada offensive du PSG. Sans succès. Les Gunners ont fini par s’incliner aux tirs au but après le match nul 1-1 puis 4-3 lors de la séance. Pendant la rencontre, Saliba a forcé et aurait aggravé la douleur déjà existence remettant en cause sa participation à la Coupe du monde avec l’équipe de France (11 juin-19 juillet).

William Saliba a aggravé sa blessure pendant la finale de la Ligue des champions Foot Mercato a révélé ce lundi midi ladite blessure de William Saliba, mais sa nature reste pour le moment inconnue. Elle inquiéterait le staff médical de l’équipe de France, son indisponibilité pouvant s’étendre à plusieurs semaines. L’Equipe confirme cette tendance en apportant un complément d’information extrêmement important pour la suite des opérations.