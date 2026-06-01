Equipe de France : Emmanuel Macron donne déjà rendez-vous aux Bleus du PSG après la Coupe du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les joueurs du PSG se trouvaient dimanche à l'Elysée quelques heures après avoir remporté la deuxième Ligue des champions de son histoire. Reçu par le président de la République Emmanuel Macron, qui n'a eu que des mots élogieux à leurs égards, les Français du Paris Saint-Germain sont attendus au même endroit après, comme espéré par le chef de l'Etat, célébrer le troisième sacre mondial de l'équipe de France.

L'équipe de France sera bientôt au complet à Clairefontaine. Les joueurs d'Aston Villa et de Crystal Palace, à savoir Lucas Digne, Jean-Philippe Mateta ainsi que Maxence Lacroix qui ont célébré leurs victoires en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence ont rallié le groupe en cette fin de semaine. En attendant les six retardataires en raison de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal remportée par les Parisiens samedi (1-1 puis 4-3 aux tirs au but) : Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Lucas Hernandez et William Saliba.

«Pas de doute avec ce back-to-back, le PSG est la plus grande équipe d'Europe» Les cinq premiers cités ont été reçus ce dimanche à l'Elysée par Emmanuel Macron. Le président de la République a tenu à chaleureusement féliciter l'institution qu'est le Paris Saint-Germain pour le deuxième sacre de son histoire en Ligue des champions, qui plus est le deuxième consécutif. « Chacun s'est donné jusqu'au bout. Personne ne s'est énervé. Vous n'avez rien lâché et vous avez fait preuve d'une unité, d'une force de caractère et d'une maturité. Vous n'avez jamais donné aucun signe de fébrilité. Vous avez tenu, vous avez remonté. Jusqu'à la dernière seconde, les nerfs n'ont pas lâché. C'est le signe d'une immense équipe (...) Pas de doute avec ce back-to-back, le PSG est la plus grande équipe d'Europe ».