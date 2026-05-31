Inquiétude pour Ousmane Dembélé avant la Coupe du monde : Les dernières informations données par Didier Deschamps

Axel Cornic

L’heure est à la fête du côté du Paris Saint-Germain, qui vient de remporter une deuxième Ligue des Champions consécutive après sa victoire sur Arsenal (1-1, 4-3 aux t.a.b.). Mais Didier Deschamps devait sans aucun doute être inquiet, lorsqu’il a vu Ousmane Dembélé sortir sur blessure, à seulement quelques semaines de la Coupe du monde 2026.

Cette saison se termine sur un exploit, mais elle a été longue et éprouvante pour le PSG. Surtout pour un certain Ousmane Dembélé, qui a été handicapé par plusieurs pépins physiques qui l’ont empêché d’évoluer avec continuité. Et même lors de la victoire en finale de la Ligue des Champions, il a été stoppé par des problèmes qui l’ont obligé de laisser sa place à Gonçalo Ramos.

« C’étaient des crampes » Evidemment, tout le monde s’est inquiété pour le Ballon d’Or 2025, surtout avec la Coupe du monde qui approche à grands pas. Mais dès la fin de la rencontre, le principal intéressé a tenu à rassurer au sujet de son état de santé. « C’étaient des crampes » a expliqué Ousmane Dembélé, au micro de Canal+. « À la 80e minute, c’était chaud. Tout le monde, je pense, a eu des crampes à la fin. Toute la saison a été difficile. On a dû gérer beaucoup de choses, mais finalement on est encore vainqueurs de cette Ligue des champions et on est tous heureux ».