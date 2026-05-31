Équipe de France - Zidane contacté par un club à la surprise générale : «Ils peuvent aller chercher quelqu’un d’autre»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sauf énorme rebondissement de dernière minute, Zinedine Zidane sera nommé sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026 en lieu et place de Didier Deschamps. Selon la presse turque, il semblerait toutefois que le club de Besiktas envisage de recruter Zidane en vue de la saison prochaine, et un journaliste n'a pas hésité à plaisanter sur le sujet.

Didier Deschamps avait officialisé en début d'année 2025 son départ de l'équipe de France après la Coupe du Monde, et à moins d'une grosse surprise, c'est donc Zinedine Zidane qui est pressenti pour venir lui succéder à la tête des Bleus. Un poste dont l'ancien entraîneur du Real Madrid, libre depuis cinq ans maintenant, a toujours rêvé comme il l'a clamé à de nombreuses reprises dans la presse. Cette future nomination de Zidane est de notoriété publique, et pourtant, un club semble être passé à côté de l'info...

Zidane pisté par Besiktas, Séverac en rigole Le média turc Fanatik a révélé un vif intérêt du Besiktas pour Zinedine Zidane, une information qui a d'ailleurs beaucoup fait sourire le journaliste Dominique Séverac sur le plateau de L'équipe du Soir : « Fanatik annonce que Bestikas aurait fait de Zinedine Zidane sa priorité comme entraîneur ? Il me reste 30 balles, je peux offrir un forfait internet pour qu’ils aillent surfer et voir ce qui s’annonce, c’est-à-dire que Zinedine Zidane va devenir le sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. J’éviterais au Besiktas de s’embêter, ils peuvent aller chercher quelqu’un d’autre car Zidane est pris », a-t-il lâché ironiquement.