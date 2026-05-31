Le Real Madrid a raté la signature de l'attaquant le plus convoité du mercato !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2030, Julian Alvarez pourrait quitter l'Atlético lors du prochain mercato estival. En effet, l'attaquant argentin serait dans le collimateur de plusieurs écuries européennes, notamment le PSG et le FC Barcelone. Comme l'a avoué Julian Alvarez, il aurait pu signer au Real Madrid lorsqu'il avait 11 ans.

Transféré à l'Atlético de Madrid lors de l'été 2024, Julian Alvarez a paraphé un bail de six saisons, soit jusqu'au 30 juin 2030. Malgré tout, l'international argentin pourrait changer d'air lors du prochain mercato estival. En effet, l'attaquant de 26 ans aurait la cote sur le marché, figurant sur les tablettes du PSG et du FC Barcelone, entre autres.

«Ramón Martínez, du Real Madrid, a contacté une connaissance de Córdoba» Ayant signé à Manchester City lorsqu'il a quitté l'Argentine, Julian Alvarez aurait pu faire ses débuts en Europe au Real Madrid. Interrogé par José Ramón de la Morena, l'avant-centre de l'Atlético de Madrid a avoué qu'il avait fait des essais à la Maison-Blanche quand il avait 11 ans. « Je jouais dans ma ville natale lorsque la Coupe du monde des moins de 20 ans se déroulait en Argentine. Ramón Martínez, du Real Madrid, était présent et a contacté une connaissance de Córdoba. C’est ainsi que s’est présentée l’opportunité de venir faire un essai de quelques jours avec le Real Madrid. Nous avons participé à un tournoi à Peralada avec l'équipe de jeunes du Real Madrid. En demi-finale, nous avons affronté le Barça et nous avons gagné aux tirs au but. J'en garde d'excellents souvenirs », a raconté Julian Alvarez, avant de s'enflammer pour son expérience au sein du club merengue.