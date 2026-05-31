William Saliba furieux contre l'OM, l'incroyable révélation

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'hiver dernier, l'OM a recruté dans son effectif le jeune Ethan Nwaneri, milieu offensif de 19 ans évoluant à Arsenal, en prêt jusqu'à la fin de la saison. L'occasion pour ce jeune Anglais de prendre un peu plus de temps de jeu dans un club qui joue les premiers rôles en Ligue 1. Une destination qui n'avait pas été choisie au hasard puisque son coéquipier à Arsenal William Saliba lui en avait fait la recommandation.

Il y a quelques mois donc, Ethan Nwaneri a débarqué dans une équipe qui allait vivre un cauchemar après des éliminations frustrantes et une situation dramatique. Le jeune joueur de 19 ans a fini pas disputer 11 rencontres sous le maillot de l'OM pour 2 buts. Il n'a donc pas vraiment pu bénéficier d'un énorme temps de jeu, ce qui agace particulièrement William Saliba. La Provence fait d'ailleurs d'autres révélations incroyables sur le défenseur français.

Saliba en colère contre l'OM En effet, d'après les informations recueillies par La Provence auprès de l'entourage du joueur, la manière dont Ethan Nwaneri a été traité à l'OM n'a pas du tout plu à William Saliba. « Saliba n'a pas voulu regarder les derniers matchs de l'OM car il était en colère contre le club à cause de Nwaneri. Il lui avait conseillé d'y aller, lui disait que c'était le plus grand club du monde, qu'il y avait une super ambiance. Nwaneri a trop peu joué à son goût, ce qui ne lui a pas plu » explique-t-on.