«C'est lui ou nous» : L'ultimatum est lancé, une vague de départs imminente à l'OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ancien bras droit de Medhi Benatia qui était déjà au coeur d'un clash avec Jean-Pierre Papin qui s'occupait à l'époque de la réserve de l'OM, Ali Zarrak est une fois de plus au centre d'un problème à Marseille. Plusieurs salariés du club menaceraient de démissionner si l'homme fort de la formation venait à poursuivre sa mission selon Foot Mercato.

L'Olympique de Marseille se trouve en pleine phase de reconstruction. Entre l'été 2025 et l'approche de cette fenêtre estivale des transferts, l'organigramme marseillais a changé du tout au tout. L'entraîneur Roberto De Zerbi est parti « d'un commun accord » en février, remplacé dans la foulée par Habib Beye. Pablo Longoria a lui aussi quitté ses fonctions après avoir été relégué à un rôle moindre lui qui était président avant que Stéphane Richard soit nommé. Le directeur du football Medhi Benatia ne fait plus partie du club phocéen, Grégory Lorenzi étant officiellement le patron de la section sportive depuis jeudi soir. Mais ce ne serait pas tout.

Si Ali Zarrak continue à l'OM, ils partent ? Ancien bras droit de Medhi Benatia et personne influente au sein de la formation de l'Olympique de Marseille, Ali Zarrak (34 ans) serait l'ennemi public numéro un en interne. Divers membres de la Pro2 et du centre de formation feraient pression pour que Zarrak ne passe pas l'été dans la cité phocéenne. Visé par une enquête interne, le principal concerné ne semble pas broncher et entendrait bien conserver sa position à l'OM. Ce qui serait tout bonnement inacceptable pour plusieurs éléments du centre de formation, menaçant de quitter le club si aucun changement n'était opéré concernant le cas Ali Zarrak.