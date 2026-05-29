PSG-Arsenal : La surprise de Thierry Henry avant la finale de Ligue des Champions

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain et Arsenal s’affronteront ce samedi à Budapest, dans la très attendue finale de Ligue des Champions. Thierry Henry a évidemment déjà choisi son camp, puisque la légende vivante des Gunners a rendu visite aux joueurs de Mikel Arteta à la veille de ce choc, comme l’a raconté Bukayo Saka.

Club vieux de 139 ans, Arsenal n’a jamais remporté la Ligue des Champions de son histoire. En 2006, ils sont passés tout près du but sur la pelouse du Stade de France, mais c’est finalement le FC Barcelone de Ronaldinho, Samuel Eto’o et Ludovic Giuly qui avait gagné (2-1).

La « soirée horrible » que s’attend à vivre Thierry Henry Cette année-là, Thierry Henry était titulaire pour Arsenal, mais également capitaine et passeur décisif pour le seul but des siens dans la rencontre, celui de Sol Campbell. Vingt ans après il va assister depuis les tribunes au retour de son équipe en finale de la Ligue des Champions... et ça ne va pas être facile. « Je n'ai pas peur de dire que ça va être une soirée horrible pour moi. D'habitude, quand je me rends à des finales de Ligue des Champions, mon équipe n'y est pas » a expliqué à Eurosport celui qui est désormais consultant sur CBS Sports et Sky Sports.