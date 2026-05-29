«Il y a toujours du bruit autour du PSG» : Le tacle de Luis Enrique à la presse avant la finale de Ligue des Champions

Axel Cornic

Handicapé par les blessures et très critiqué cette saison, le Paris Saint-Germain a tout de même réussi à se frayer un chemin jusqu’à une nouvelle finale de Ligue des Champions. Les tenants du titre affronteront Arsenal e position de favori, avec Luis Enrique qui a d’ailleurs profité de la conférence de presse organisée ce vendredi, pour lancer un message à ses détracteurs.

C'est un véritable exploit. Non seulement Luis Enrique a mené le PSG vers la première Ligue des Champions de son histoire, mais il pourrait même en remporter une deuxième cette saison. Ça n’a pourtant pas été simple, mais comme l’année dernière, le technicien espagnol a déjoué tous les pronostics.

« Il y a toujours du bruit autour du PSG, si tu perds un match peu importe ce que tu as fait avant » Il faut dire que les blessures ont grandement handicapé le PSG, avec Luis Enrique qui n’a que très rarement pu aligner son onze type. D’ailleurs, il y a encore quelques mois, ils étaient nombreux à ne pas croire aux chances de Paris, ce qui n’a évidemment pas échappé à l’Espagnol. « Il y a toujours du bruit autour du PSG, si tu perds un match peu importe ce que tu as fait avant. Quand tu es joueur du PSG, tu dois être prêt à surmonter ça » a expliqué le coach parisien, comme en réponse aux nombreuses critiques dont il a fait l’objet.