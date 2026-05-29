PSG : Avant le choc au sommet, Ousmane Dembélé rend hommage à Arsenal

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Qui d'Arsenal ou du PSG sera aux anges en début de soirée samedi soir à Budapest ? Cette finale de Ligue des champions permettra au champion d'Angleterre ou au champion de France de réaliser un doublé historique. Et alors que le PSG est annoncé comme étant ultra-favori dans les médias, Ousmane Dembélé a tenu à tempérer l'enflammade en rendant hommage aux Gunners de Mikel Arteta.

C'est le match qui déchaîne les passions à chaque fin de saison. Cette année, le PSG sera encore concerné par la tant attendue finale de Ligue des champions. Son adversaire sera l'équipe que les hommes de Luis Enrique avait éliminée en demi-finales de la dernière campagne de C1 : Arsenal. Le fraîchement intronisé champion d'Angleterre a la chance d'éventuellement rafler la première Ligue des champions de son histoire 20 ans après sa finale perdue face au FC Barcelone (1-2).

«Ils méritent d'être là, d'avoir gagné cette Premier League» Bien que le jeu d'Arsenal soit critiqué dans la presse, Ousmane Dembélé ne considère par le PSG comme étant le grand favori de cette opposition. Le numéro 10 du Paris Saint-Germain ne prend pas son adversaire de haut. Au contraire, le Ballon d'or 2025 a rendu un bel hommage aux Gunners en conférence de presse ce vendredi à la veille de la finale de C1 entre les deux champions de Ligue 1 et de Premier League. « Arsenal est une très bonne équipe, on l'a vu avec sa victoire en Premier League ou en phase de groupe de Ligue des champions où ils ont terminé premiers. Ils ont fait un très bon parcours, ils méritent d'être là, d'avoir gagné cette Premier League, d'avoir fait ce parcours en Ligue des champions. C'est une très bonne équipe qui joue très bien au football. Qui sont bons un peu partout, en attaque et en défense et sur les coups de pied arrêtés, ils sont redoutables tout le monde le sait ».