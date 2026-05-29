Equipe de France : «On aurait pu me faire arrêter avant», l'aveu de Didier Deschamps sur son départ

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quatorze saisons complètes dans la peau du sélectionneur de l'équipe de France. Certains supporters des Bleus n'ont littéralement connu que Didier Deschamps comme coach de l'équipe nationale tricolore. Mais la fin de l'aventure est programmée au terme de la Coupe du monde en Amérique du nord (11 juin-19 juillet). En conférence de presse ce vendredi, DD s'est étalé sur ce moment spécial qu'il est en train de vivre à Clairefontaine.

Quatorze années de service, rien que ça. Didier Deschamps ne passera pas l'été dans son costume de sélectionneur contrairement aux précédents. Et pour cause, une fois la Coupe du monde terminée, le patron des Bleus cédera sa place à, selon toute vraisemblance, Zinedine Zidane. Ce vendredi, DD a accordé sa première conférence de presse à l'approche du coup d'envoi de la Coupe du monde (11 juin-19 juillet) lors de son dernier rassemblement à Clairefontaine.

«Que du bonheur. Je suis un privilégié. Vous voulez que j'aille dans l'émotionnel» De quoi forcément engendrer des questions de la part des journalistes à ce sujet et même en dehors des médias. « Ce n'est pas ma personne. Ça me fait rire. On me dit que c'est ma dernière. J'ai fait une prise de sang ce matin, on m'a dit que c'était ma dernière ». a plaisanté Didier Deschamps pendant son passage en salle de presse avant de s'étaler sur le bonheur qu'il ressent à l'instant T. « Ma dernière à Clairefontaine ? Que du bonheur. Je suis un privilégié. Vous voulez que j'aille dans l'émotionnel... Je profite de chaque moment. Comme à chaque fois ».