Equipe de France : «On aurait pu me faire arrêter avant», l'aveu de Didier Deschamps sur son départ

Quatorze saisons complètes dans la peau du sélectionneur de l'équipe de France. Certains supporters des Bleus n'ont littéralement connu que Didier Deschamps comme coach de l'équipe nationale tricolore. Mais la fin de l'aventure est programmée au terme de la Coupe du monde en Amérique du nord (11 juin-19 juillet). En conférence de presse ce vendredi, DD s'est étalé sur ce moment spécial qu'il est en train de vivre à Clairefontaine.
Quatorze années de service, rien que ça. Didier Deschamps ne passera pas l'été dans son costume de sélectionneur contrairement aux précédents. Et pour cause, une fois la Coupe du monde terminée, le patron des Bleus cédera sa place à, selon toute vraisemblance, Zinedine Zidane. Ce vendredi, DD a accordé sa première conférence de presse à l'approche du coup d'envoi de la Coupe du monde (11 juin-19 juillet) lors de son dernier rassemblement à Clairefontaine.
«Que du bonheur. Je suis un privilégié. Vous voulez que j'aille dans l'émotionnel»
De quoi forcément engendrer des questions de la part des journalistes à ce sujet et même en dehors des médias. « Ce n'est pas ma personne. Ça me fait rire. On me dit que c'est ma dernière. J'ai fait une prise de sang ce matin, on m'a dit que c'était ma dernière ». a plaisanté Didier Deschamps pendant son passage en salle de presse avant de s'étaler sur le bonheur qu'il ressent à l'instant T. « Ma dernière à Clairefontaine ? Que du bonheur. Je suis un privilégié. Vous voulez que j'aille dans l'émotionnel... Je profite de chaque moment. Comme à chaque fois ».
«On aurait pu me faire arrêter avant. Clairefontaine, ça représente beaucoup, c'est la maison du football»
Didier Deschamps a reconnu se sentir privilégié d'avoir pu connaître une si longue aventure à la tête de l'équipe de France. Il aurait, selon les mots énoncés pendant ce point presse, pu être amené à quitter ses fonctions plus tôt si on ne lui avait pas fait totalement confiance. « On aurait pu me faire arrêter avant. Clairefontaine, ça représente beaucoup, c'est la maison du football. Beaucoup de choses appartiennent aux souvenirs. Je ne regarde pas dans le rétro. Ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, c'est demain. On doit dégager cette énergie avec le staff. On est au service de l'équipe de France, avec une attente forte, des exigences élevées ».