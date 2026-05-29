Mbappé, Dembélé, Olise… Quelle doit être l’attaque de l’équipe de France à la Coupe du monde ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 16 juin prochain, l’équipe de France lancera sa Coupe du monde avec une rencontre face au Sénégal. Alors que les Bleus se présentent parmi les grands favoris de la compétition, Didier Deschamps peut compter sur une puissance offensive effrayante avec notamment Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise. Mais quelle est la meilleure combinaison pour l’attaque française ?

Finaliste malheureuse de la dernière Coupe du monde au Qatar, l’équipe de France entend bien connaitre une fin heureuse cette fois. Pour la dernière de Didier Deschamps à la tête des Bleus, Kylian Mbappé et ses coéquipiers visent donc la troisième étoile, eux qui font partie des grands favoris avec notamment l’Espagne. Il faut dire que l’équipe de France pourra s’appuyer sur une attaque qui a de quoi effrayer n’importe quel adversaire. En effet, à compter du 16 juin prochain et la première rencontre face au Sénégal, Didier Deschamps pourra notamment aligner un trio offensif composé de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise.

Quelle attaque pour l’équipe de France ? Sur les dernières rencontres de l’équipe de France, Didier Deschamps avait décidé d’évoluer avec Kylian Mbappé en pointe, Michael Olise en numéro 10 et Ousmane Dembélé sur le côté droit. Mais avec cette compétition, le sélectionneur des Bleus tire-t-il le meilleur de ses stars ? Pas vraiment selon plusieurs observateurs. C’est ainsi qu’un changement est demandé à Deschamps dans l’attaque tricolore. Ils sont en effet, plusieurs à demander à mettre Ousmane Dembélé en pointe comme il est au PSG, Michael Olise sur le côté droit où il excelle avec le Bayern Munich et de cette manière, Kylian Mbappé filerait alors sur le côté gauche. Mais voilà qu’il existe d’autres combinaisons avec notamment le joueur du Real Madrid en pointe, celui du PSG en numéro 10, celui du Bayern Munich à droite et Bradley Barcola ou Désiré Doué à gauche.