Un joueur du Real Madrid se lâche sur sa relation avec Kylian Mbappé

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, Kylian Mbappé est au coeur d’un malaise au Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France serait plutôt isolé dans le vestiaire, où il cristalliserait les tensions. Arda Güler s’est toutefois livré sur la relation qu’il entretient avec le champion du monde 2018 sur et en-dehors du terrain.

Kylian Mbappé est au coeur d’un certain malaise dans le vestiaire du Real Madrid depuis quelques semaines maintenant. Le capitaine de l’équipe de France cristalliserait les tensions dans l’effectif madrilène, où il serait de plus en plus isolé. L’attaquant de 27 ans ne s’entendrait plus qu’avec ses compatriotes, c’est-à-dire Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy. Arda Güler s’est toutefois livré sur sa relation avec le champion du monde 2018, et a avoué s’entendre plutôt bien avec lui.

«C’est une très bonne personne en-dehors du terrain» « Moi et Mbappé avons une perspective similaire du football. Nous avons une alchimie spéciale sur le terrain. C’est aussi une très bonne personne en-dehors » a confié le milieu offensif du Real Madrid à TRT Spor. Il faut dire que l’entente entre Arda Güler et Kylian Mbappé a rapidement été bénéfique pour le club madrilène en début de saison. Xabi Alonso l’avait rapidement compris puisqu’il alignait régulièrement l’international turc aux côtés de celui qui a grandi à Bondy.