Mercato - Real Madrid : «C’est le club de sa vie», le verdict est annoncé pour le départ de Mbappé ?

Pierrick Levallet

Arrivé libre lors de l’été 2024 après son départ du PSG, Kylian Mbappé cristallise les critiques au Real Madrid depuis quelques jours. Certains supporters en viennent même à réclamer son départ dès cet été. Toutefois, le capitaine de l’équipe de France ne semble pas vraiment décidé à quitter les Merengue, où son contrat court jusqu’en juin 2029.

Et si Kylian Mbappé quittait le Real Madrid dès cet été ? Le capitaine de l’équipe de France est au coeur d’un véritable malaise chez les Merengue depuis quelques jours maintenant. Certains supporters souhaitent donc le voir partir lors du prochain mercato estival, malgré son contrat qui court jusqu’en juin 2029. Seulement, le champion du monde 2018 ne semble pas déterminé à faire ses valises à en croire Pierre Ménès.

«Je pense sincèrement que Mbappé a envie de rester au Real» « Je veux bien mais qui va pouvoir payer Kylian Mbappé ? C’est un fantasme. Il n’y a pas un club qui va pouvoir se positionner. Le Real, s’ils veulent vendre Mbappé, il a encore trois ans de contrat, donc c’est hors de prix. C’est 180-200M€ + le salaire derrière + la prime à la signature. C’est un investissement pharaonique. Ce que j’attends avec impatience, c’est de voir Mourinho sur le banc. Et si Mourinho fait de Mbappé l’homme de base de son Real comme tout le monde a toujours fait de Mbappé dans toutes les équipes où il est passé, que ce soit les PSG d’Emery, de Tuchel, de Galtier, même de Luis Enrique, de Xabi Alonso au Real, de Deschamps en équipe de France... » a d’abord confié l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.