Bruno Genesio : En plus de l’OM, deux autres clubs de Ligue 1 l’ont contacté !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce lundi, le LOSC a officialisé sa séparation avec Bruno Genesio au terme d’une saison terminée à la 3ème. A 59 ans, le technicien français se retrouve donc aujourd’hui libre, mais voilà qu’il ne devrait pas le rester longtemps. En effet, à la recherche d’un remplaçant à Habib Beye, l’OM penserait à lui, mais voilà que Genesio aurait d’autres touches dans le championnat de France.

Entre Bruno Genesio et le LOSC, c’est officiellement terminé. En effet, dans un communiqué, les Dogues ont annoncé leur séparation avec le technicien français. « Le LOSC et Bruno Genesio ont décidé de ne pas donner suite à leur collaboration au terme de cette saison 2025-2026 et des deux années de contrat qui liaient son entraîneur principal au club », a-t-il ainsi été expliqué. Genesio est donc aujourd’hui libre et mais il ne devrait pas le rester étant donné que plusieurs clubs de Ligue 1 penseraient à lui pour la saison prochaine.

L’OM en contact avec Genesio Cela fait ainsi maintenant plusieurs jours que le nom de Bruno Genesio est évoqué pour être le prochain entraîneur de l’OM. Si Habib Beye est aujourd’hui en poste et sous contrat jusqu’en 2027, il pourrait être remplacé dans les semaines à venir. A la recherche d’un nouveau technicien, le club phocéen penserait ainsi à Genesio. Un intérêt confirmé ce mardi par RMC qui annonce que les deux parties échangeraient depuis plusieurs jours maintenant.