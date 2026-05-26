Bruno Genesio : En plus de l’OM, deux autres clubs de Ligue 1 l’ont contacté !

Ce lundi, le LOSC a officialisé sa séparation avec Bruno Genesio au terme d’une saison terminée à la 3ème. A 59 ans, le technicien français se retrouve donc aujourd’hui libre, mais voilà qu’il ne devrait pas le rester longtemps. En effet, à la recherche d’un remplaçant à Habib Beye, l’OM penserait à lui, mais voilà que Genesio aurait d’autres touches dans le championnat de France.
Entre Bruno Genesio et le LOSC, c’est officiellement terminé. En effet, dans un communiqué, les Dogues ont annoncé leur séparation avec le technicien français. « Le LOSC et Bruno Genesio ont décidé de ne pas donner suite à leur collaboration au terme de cette saison 2025-2026 et des deux années de contrat qui liaient son entraîneur principal au club », a-t-il ainsi été expliqué. Genesio est donc aujourd’hui libre et mais il ne devrait pas le rester étant donné que plusieurs clubs de Ligue 1 penseraient à lui pour la saison prochaine.
L’OM en contact avec Genesio
Cela fait ainsi maintenant plusieurs jours que le nom de Bruno Genesio est évoqué pour être le prochain entraîneur de l’OM. Si Habib Beye est aujourd’hui en poste et sous contrat jusqu’en 2027, il pourrait être remplacé dans les semaines à venir. A la recherche d’un nouveau technicien, le club phocéen penserait ainsi à Genesio. Un intérêt confirmé ce mardi par RMC qui annonce que les deux parties échangeraient depuis plusieurs jours maintenant.
Le Paris FC et Monaco aussi
Bruno Genesio pourrait donc être le prochain entraîneur de l’OM et cette possibilité plait déjà à plusieurs observateurs. Mais voilà que le club phocéen ne serait pas le seul intéressé par l’ancien technicien du LOSC. En effet, selon RMC, le Paris FC aurait aussi contacté Genesio au cas où Antoine Kombouaré venait à s’en aller alors que la priorité est de continuer avec le Kanak. Et un troisième club serait également passé à l’action : l’AS Monaco. En Principauté, on aurait également approché Bruno Genesio pour la saison prochainement. A voir maintenant ce que décidera le principal intéressé…