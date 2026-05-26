Mbappé-Olise-Dembélé : Le trio réclamé par Pierre Sage à la Coupe du monde 2026

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Invité dans l’After Foot sur RMC lundi soir, Pierre Sage s’est mis à la place de Didier Deschamps et a donné le onze titulaire qu’il alignerait en équipe de France lors de la Coupe du monde 2026. L’entraîneur du RC Lens aimerait notamment voir un trio d’attaque composé de Kylian Mbappé, Michael Olise et Ousmane Dembélé, qu’il mettrait en pointe, comme c’est le cas au PSG.

Lundi soir, Pierre Sage était invité dans l’After Foot sur RMC, où il a entretenu le flou au sujet de son avenir au RC Lens. Il s’est aussi projeté sur un autre banc, celui de l’équipe de France, et a été interrogé sur les joueurs qu’il alignerait à la Coupe du monde 2026 s’il était à la place de Didier Deschamps. « Ce qui est certain, c’est qu’au vu de la qualité offensive, il faudra un système avec quatre joueurs offensifs, donc sûrement un 4-2-3-1 », estime Pierre Sage.

Dembélé en pointe et Mbappé à gauche « Bien évidemment, je ferais jouer Rayan Cherki derrière l'attaquant, je mettrais (Ousmane) Dembélé en pointe, je mettrais (Kylian) Mbappé à gauche avec un latéral qui est capable de prendre l'espace pour que Mbappé vienne à l'intérieur et (Michael) Olise à droite, je l'ai beaucoup aimé à droite au Bayern », a déclaré l’entraîneur du RC Lens. En ce qui concerne le milieu de terrain, il voit « plusieurs solutions : (Manu) Koné j'aime beaucoup, peut-être (Adrien) Rabiot ou peut-être (Warren) Zaïre-Emery, un joueur qui se projette. »