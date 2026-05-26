PSG - Blessure d’Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi : Ce nouvel indice de taille pour la finale de Ligue des champions contre Arsenal

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A l’écart du groupe depuis plusieurs jours, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi devraient participer à la séance collective de ce mardi. Une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui va défier Arsenal en finale de la Ligue des champions ce samedi (18h) à Budapest.

Vainqueur de l’Inter Milan (5-0) en finale de Ligue des champions la saison dernière, le Paris Saint-Germain rêve d’un scénario identique face à Arsenal ce samedi (18h). Ce samedi, pendant que le nouveau champion d’Angleterre se préparait à défier Crystal Palace lors de la dernière journée sans enjeu de Premier League, les joueurs de Luis Enrique s’affrontaient lors d’une opposition interne. Une rencontre amicale entre deux onze mixte du PSG à laquelle n’ont pas participé Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi.

Dembélé et Hakimi de retour à l’entraînement Touché à la cuisse en fin de match lors du match contre le Bayern Munich le 28 avril dernier (5-4), Achraf Hakimi s'était contenté d'un travail individuel tandis qu’Ousmane Dembélé, victime d'une gêne à un mollet la semaine dernière face au Paris FC, était resté en soins. Pas de quoi inquiéter le club, confiant à l’idée de retrouver à temps ses deux stars qui seront présentes à la séance collective du jour.