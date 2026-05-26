PSG : «C’est très agréable», Luis Enrique balance sur son amitié avec Mikel Arteta !

Samedi soir (18h), le PSG et Arsenal vont s’affronter en finale de la Ligue des Champions. L’occasion pour Luis Enrique de retrouver Mikel Arteta, un ami qu’il a côtoyé rapidement au FC Barcelone. Au cours d’un entretien accordé à l’UEFA, le coach du club parisien est revenu plus en détail sur sa relation avec le manager des « Gunners ».
Le PSG a l’occasion de rentrer dans la légende. Opposé à Arsenal ce samedi en finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale pourrait remporter une deuxième C1 d’affilée. De son côté, Luis Enrique est heureux de retrouver Mikel Arteta, un coach que l’entraîneur parisien apprécie, et qu’il a rapidement côtoyé lors de sa carrière de joueur du côté du FC Barcelone. Interrogé sur sa relation avec Arteta, Luis Enrique en a dit plus à l’occasion d’un entretien accordé au site officiel de l’UEFA.
« Un jeune exceptionnel, travailleur, avec du caractère et des qualités »
« Ce que je retiens de Mikel, c’est qu’il était très jeune alors que j’étais déjà au Barça. Je crois que nous avons joué une saison ensemble, mais je ne sais même pas si c’était une saison complète car il est parti à Paris [en prêt]. Nous ne nous sommes donc pas beaucoup vus, mais j’en garde un excellent souvenir. Un jeune exceptionnel, travailleur, avec du caractère et des qualités. Un très bon milieu de terrain », a d’abord confié l’entraîneur du PSG, avant de poursuivre.
« Quand il y a une connexion, un bon feeling et une énergie positive, c’est très agréable »
« Quand on rencontre quelqu’un dans le monde du football, il n’est pas nécessaire de rester en contact par un appel quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Chaque fois que je vois Mikel Arteta, il apporte toujours de la positivité dans ma vie, de par l’amitié que nous avons ou les expériences que nous avons vécues pendant une saison. On n’a pas besoin de beaucoup de temps pour connecter. Quand il y a une connexion, un bon feeling et une énergie positive, c’est très agréable. À chaque fois que nous nous voyons, nous nous rappelons que nous avons été coéquipiers pendant un an et que c’était incroyable », conclut Luis Enrique.