PSG : «C’est très agréable», Luis Enrique balance sur son amitié avec Mikel Arteta !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Samedi soir (18h), le PSG et Arsenal vont s’affronter en finale de la Ligue des Champions. L’occasion pour Luis Enrique de retrouver Mikel Arteta, un ami qu’il a côtoyé rapidement au FC Barcelone. Au cours d’un entretien accordé à l’UEFA, le coach du club parisien est revenu plus en détail sur sa relation avec le manager des « Gunners ».

Le PSG a l’occasion de rentrer dans la légende. Opposé à Arsenal ce samedi en finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale pourrait remporter une deuxième C1 d’affilée. De son côté, Luis Enrique est heureux de retrouver Mikel Arteta, un coach que l’entraîneur parisien apprécie, et qu’il a rapidement côtoyé lors de sa carrière de joueur du côté du FC Barcelone. Interrogé sur sa relation avec Arteta, Luis Enrique en a dit plus à l’occasion d’un entretien accordé au site officiel de l’UEFA.

« Un jeune exceptionnel, travailleur, avec du caractère et des qualités » « Ce que je retiens de Mikel, c’est qu’il était très jeune alors que j’étais déjà au Barça. Je crois que nous avons joué une saison ensemble, mais je ne sais même pas si c’était une saison complète car il est parti à Paris [en prêt]. Nous ne nous sommes donc pas beaucoup vus, mais j’en garde un excellent souvenir. Un jeune exceptionnel, travailleur, avec du caractère et des qualités. Un très bon milieu de terrain », a d’abord confié l’entraîneur du PSG, avant de poursuivre.