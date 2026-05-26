OM - Habib Beye sur le départ : Le terrible aveu de Medhi Benatia en privé…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour remplacer Roberto De Zerbi, l'Olympique de Marseille a misé sur Habib Beye en février dernier, une décision prise par Medhi Benatia, qui avait vu ses fonctions élargies après le départ du président Pablo Longoria. Un choix qui n'a pas été payant et que regrette aujourd'hui le Marocain.

Remplaçant de Roberto De Zerbi à la tête de l’OM, Habib Beye n’a pas réussi à faire mieux que son prédécesseur. Le Sénégalais n’a rempli aucun des deux objectifs fixés à son arrivée (qualification en Ligue des champions et victoire en Coupe de France) et devrait prochainement quitter le club phocéen. Bruno Genesio, qui vient de quitter le LOSC, serait notamment courtisé par la nouvelle direction.

Benatia regretterait d’avoir choisi Beye En échec dans la cité phocéenne, Habib Beye a rapidement perdu le soutien d’une partie de ses supporters mais également de Medhi Benatia, pourtant à l’origine de sa venue. Selon La Provence, le désormais ex-directeur du football de l’OM regretterait même en privé d’avoir fait venir le Sénégalais, qui va mettre un terme à son aventure marseillaise sur un bilan de six victoires et autant de défaites, avec une élimination en quart de finale de la Coupe de France contre Toulouse (2-2, 4 tab à 3) déterminante sur la suite de la saison estime une source du club, rapportée par le quotidien régional.