Mason Greenwood à l’origine d’un malaise : L’ambiance pesante dans le vestiaire de l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Critiqué par les observateurs et une partie des supporters, Habib Beye, aujourd'hui sur le départ, a également eu du mal à convaincre tout son groupe. La différence de traitement entre certains joueurs de l’OM aurait mal été vécue dans le vestiaire phocéen, Mason Greenwood bénéficiant notamment d’un traitement de faveur.

Nommé par l’Olympique de Marseille en février dernier pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye est loin des objectifs fixés (qualification en Ligue des Champions et victoire en Coupe de France). Avec l’arrivée de Stéphane Richard à la présidence et la nomination prochaine de Grégory Lorenzi à la tête du secteur sportif, un nouveau chapitre du projet McCourt va s’ouvrir, et cela devrait se faire sans l’international sénégalais.

Des traitements de faveur qui font grincer des dents au sein de l’OM Il faut dire qu’en plus de résultats décevants, Habib Beye n’a pas réussi à convaincre avec son management. En interne, l’attitude du Sénégalais a parfois déplu selon La Provence, rappellent les épisodes Abdelli (sanctionné après un échange tendu avec son entraîneur et pour ses performances jugées insuffisantes) et Nadir (ciblé lors du stage à Marbella). En revanche, Mason Greenwood a échappé à une sanction après un retard à l’entraînement, ignorant même les remontrances de Beye. Un traitement de faveur mal vécu par le groupe, explique le quotidien régional dans ses colonnes du jour.