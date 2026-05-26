«Zidane ira à l’OM avec un vrai budget», tout repose sur les épaules de Frank McCourt ?

Les spéculations autour d'une possible vente de l'OM font couler beaucoup d'encre depuis maintenant plusieurs années, et Frank McCourt a les cartes en main dans ce dossier. D'autant qu'en cas de rachat, le nom de Zinedine Zidane avait été évoqué et même confirmé par Samir Nasri qui affirmait que l'ancien numéro 10 des Bleus serait intéressé par l'OM avec un plus gros budget.
L'heure est aux grands changements du côté de l'OM, qui a donc nommé un nouveau président en cette fin de saison (Stéphane Richard) et qui s'apprête également à accueillir un nouveau directeur sportif, et très probablement un nouvel entraîneur. Mais qu'en est-il du futur de Frank McCourt, propriétaire du club depuis octobre 2016 ? Les interrogations sont nombreuses depuis maintenant plusieurs années au sujet d'une potentielle vente de l'OM, l'actionnaire américain étant lassé de mettre la main à la poche. Mais la position de McCourt semble claire à ce sujet.
L'OM toujours pas en vente
Dans son édito de lundi dans La Provence, le journaliste Alexandre Jacquin annonce que Frank McCourt est surtout en quête de nouveaux investisseurs pour l'OM, et il n'est donc toujours pas question pour lui de revendre le club : « À ce jour, Frank McCourt n’a pourtant pas (encore ?) prévu de céder le club marseillais, acheté voilà bientôt une décennie à Margarita Louis-Dreyfus. Le discours officiel n’a pas changé : sa famille et lui sont des bâtisseurs, ils sont là pour longtemps », a indiqué Jacquin. Pourtant, si l'OM était amené à avoir des moyens financiers beaucoup plus conséquents, Zinedine Zidane serait très chaud à l'idée de venir entraîner le club.
Les infos de Nasri sur Zidane à l'OM
C'est en tout cas ce qu'avait révélé Samir Nasri en février 2023 dans le Canal Football Club : « Quand on parle de Madrid, Turin, ce sont des clubs qui ont compté pour lui, l’Angleterre ce n’est pas quelque chose pour lui, ce n’est pas qu’une question de langue. Il trouve que son énergie ne va pas avec ce qu’il se passe en Angleterre. Avec un vrai projet, des ambitions, demain s’il y a un repreneur avec un vrai budget, il ira à l’OM. Il n’aura pas de pression, c’est son club de cœur. Le PSG, il y a eu des bruits, il n’y est pas allé parce qu’il est vraiment Marseillais », confiait Nasri sur Zidane. Frank McCourt a les cartes en main...