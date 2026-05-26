«Zidane ira à l’OM avec un vrai budget», tout repose sur les épaules de Frank McCourt ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les spéculations autour d'une possible vente de l'OM font couler beaucoup d'encre depuis maintenant plusieurs années, et Frank McCourt a les cartes en main dans ce dossier. D'autant qu'en cas de rachat, le nom de Zinedine Zidane avait été évoqué et même confirmé par Samir Nasri qui affirmait que l'ancien numéro 10 des Bleus serait intéressé par l'OM avec un plus gros budget.

L'heure est aux grands changements du côté de l'OM, qui a donc nommé un nouveau président en cette fin de saison (Stéphane Richard) et qui s'apprête également à accueillir un nouveau directeur sportif, et très probablement un nouvel entraîneur. Mais qu'en est-il du futur de Frank McCourt, propriétaire du club depuis octobre 2016 ? Les interrogations sont nombreuses depuis maintenant plusieurs années au sujet d'une potentielle vente de l'OM, l'actionnaire américain étant lassé de mettre la main à la poche. Mais la position de McCourt semble claire à ce sujet.

L'OM toujours pas en vente Dans son édito de lundi dans La Provence, le journaliste Alexandre Jacquin annonce que Frank McCourt est surtout en quête de nouveaux investisseurs pour l'OM, et il n'est donc toujours pas question pour lui de revendre le club : « À ce jour, Frank McCourt n’a pourtant pas (encore ?) prévu de céder le club marseillais, acheté voilà bientôt une décennie à Margarita Louis-Dreyfus. Le discours officiel n’a pas changé : sa famille et lui sont des bâtisseurs, ils sont là pour longtemps », a indiqué Jacquin. Pourtant, si l'OM était amené à avoir des moyens financiers beaucoup plus conséquents, Zinedine Zidane serait très chaud à l'idée de venir entraîner le club.