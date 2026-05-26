«Ils auront du mal à le garder», un transfert à 100M€ se précise pour le PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato estival 2026 s'annonce particulièrement agité pour le PSG, qui est annoncé avec insistance sur les traces de Julian Alvarez, le buteur argentin de l'Atlético de Madrid dont le prix serait fixé hauteur de 100M€. Fabrizio Romano a fait le point sur l'avance de ce dossier, et semble clairement indiquer qu'Alvarez devrait bel et bien quitter les Colchoneros cet été. De bon augure pour le PSG ?

Alors que l'avenir à long-terme de Bradley Barcola et d'Ousmane Dembélé est encore loin d'être garanti au PSG, un profil aurait déjà été identifié depuis plusieurs semaines pour renforcer l'attaque parisienne cette été : Julian Alvarez. Le buteur argentin de 26 ans, sous contrat jusqu'en 2030 avec l'Atlético de Madrid, pourrait être vendu contre une offre de 100M€ selon les dernières tendances. Le PSG est annoncé sur ses traces, au même titre que le FC Barcelone, et un transfert semble plus que jamais se préciser pour Alvarez...

Le PSG a toutes ses chances pour Alvarez Fabrizio Romano, journaliste spécialisé sur le mercato, a évoqué ce dossier dans une vidéos sur sa chaine Youtube dimanche soir et confirme le vif intérêt du PSG : « Si Julian Alvarez peut quitter l’Atlético Madrid cet été ? Je pense qu'il y a encore une possibilité. Je répète la même chose depuis novembre-décembre au sujet de l'avenir de Julian Alvarez : il faut garder toutes les portes ouvertes. Par toutes les portes, j'entends Barcelone, car ils adorent ce joueur, c'est certain ; mais le Paris Saint-Germain et des clubs de Premier League s'intéressent aussi beaucoup à Julian Alvarez. Ils vont donc se montrer très agressifs cet été et je pense que l'Atlético aura du mal à garder le joueur », assure Romano.