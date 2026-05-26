Mercato - Le PSG prêt à vendre Barcola : Fabrizio Romano annonce la condition pour son départ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'avenir de Bradley Barcola au PSG s'avère encore très incertain, puisque l'attaquant français n'est pas insensible à l'intérêt que lui porte notamment Liverpool alors qu'il fait office de remplaçant de luxe dans les grands matchs en Ligue des Champions. Et le journaliste Fabrizio Romano affirme que le recrutement d'un nouveau profil offensif cet été au PSG pourrait ouvrir la porte à un départ de Barcola.

À quoi faut-il s'attendre pour l'avenir de Bradley Barcola (23 ans) cet été, alors que l'attaquant de l'équipe de France est sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG ? Comme le10Sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'ancien crack de l'OL n'est pas insensible à l'intérêt que lui porte Liverpool, d'autant que les Reds sont positionnés sur son profil depuis de longs mois déjà. Il faut dire que Barcola passe au second plan aux yeux de Luis Enrique, derrière le fameux trio Doué-Kvaratskhelia-Dembélé sur le front de l'attaque du PSG, ce qui pourrait donc l'inciter à aller voir ailleurs cet été.

« Si un joueur offensif rejoint le PSG, il pourrait y avoir du mouvement autour de Barcola » Fabrizio Romano a confirmé dans une vidéo sur sa chaine Youtube que le futur de Bradley Barcola au PSG était effectivement incertain à l'approche du mercato : « Si un joueur offensif rejoint le PSG cet été, il pourrait y avoir du mouvement autour de Barcola. Il n’y a pas encore d’accord pour un nouveau contrat pour le moment entre le PSG et Barcola. Ça pourrait changer, peut-être après la finale de la Ligue des Champions. Mais pour le moment il n’y a pas encore d’accords pour un nouveau contrat et je pense que les clubs de Premier League pourraient revenir pour Barcola », assure le journaliste spécialisé sur le mercato. En clair, si le PSG venait à recruter un nouvel attaquant cet été, la porte pourrait s'ouvrir pour Bradley Barcola.