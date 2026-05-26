Mercato : Walid Acherchour imagine Guardiola au Paris FC «dans deux ou trois ans»

Alexis Brunet

La saison prochaine, Manchester City ne sera plus entraîné par Pep Guardiola. Le technicien espagnol a décidé de mettre un terme à son aventure chez les Cityzens dernièrement, après dix années de bons et loyaux services. Il ne va toutefois pas mettre un terme à sa carrière d’entraîneur et, selon Walid Acherchour, l’idée de prendre en main le Paris FC dans quelques années ne serait pas si bête.

Il a décidé de dire stop. Après 10 ans à la tête de Manchester City, Pep Guardiola ne sera plus l’entraîneur des Cityzens la saison dernière. L’Espagnol a besoin de prendre un peu de repos, lui qui a réussi à faire de la formation anglaise l’un des meilleurs clubs de Premier League et un prétendant au titre chaque année. Sa carrière d’entraîneur n’est toutefois pas terminée et les paris vont bon train concernant son prochain défi.

« Peut-être aller chercher un club italien » Après avoir brillé en Espagne avec le FC Barcelone, en Allemagne avec le Bayern Munich et en Angleterre avec Manchester City, Pep Guardiola n’a pas encore travaillé dans certains grands championnats. C’est ainsi que tout naturellement, Walid Acherchour imagine le technicien de 55 ans prendre en main un club en Italie lorsqu’il se sera assez reposé. « Politiquement, il ne peut pas prendre l'Espagne, alors qu'il y avait peut-être une affiliation plutôt logique, surtout avec la filière footballistique et les joueurs qui peuvent le faire gagner. Je me demandais quelles étaient les pistes, peut-être aller chercher un club italien qui lui manque, parce qu'il a joué à la Roma, à Brescia aussi. Je suis pas sûr qu'il aille à Brescia, mais il y a beaucoup de gens qui l'attendent sur un projet un peu plus petit en termes de dimension pour voir ce qu'il pourrait faire, parce qu'il a été tellement grandiose. Est-ce qu'il changerait son fusil d'épaule sur une fin de carrière ? L'AS Roma ou l'AC Milan, un gros club italien, qu'il n'a pas fait pour essayer de continuer à remplir l'armoire à trophées, surtout que Milan n'a pas gagné la Ligue des champions depuis 2007 et que la Roma ne l'a jamais gagné, ou même essayer d'aller gagner un Scudetto pour la Roma », a déclaré le consultant de RMC dans Génération After.