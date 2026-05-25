«Je ne me suis pas forcément senti à l’aise» : Steve Mandanda annonce déjà son départ de Canal+ ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir officiellement annoncé la fin de sa carrière de joueur au mois de septembre dernier, Steve Mandanda est devenu consultant pour Canal+, où il était présent en plateau lors des soirées de Ligue des champions. Un rôle que l’ancien gardien de l’OM pourrait ne pas occuper très longtemps, estimant qu’il n’est pas fait pour lui.

Steve Mandanda risque de ne pas faire de vieux os à la télévision. Consultant pour Canal+ cette saison lors des soirées de Ligue des champions, le champion du monde 2018 s’est confié sur ce rôle auprès de Ouest-France. S’il a apprécié cette expérience, il estime que ce rôle n’est pas forcément fait pour lui.

« Je pense que ce n’est pas un rôle qui est fait pour moi » « Ce que je garde de mon expérience à Canal+ ? Cela m’a aidé à voir ce qu’il se passe de l’autre côté de l’écran. Je ne me suis pas forcément senti à l’aise dans ce rôle où il faut analyser et critiquer des collègues que j’avais quittés il y a peu. Petit à petit, je me suis adapté, mais je pense que ce n’est pas un rôle qui est fait pour moi, en tout cas sur le long terme », a déclaré Steve Mandanda, qui suit actuellement une formation afin de devenir directeur sportif.