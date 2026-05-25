Mercato - RC Lens : Pierre Sage pour remplacer Habib Beye, l’OM y a sérieusement songé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison prochaine, l’OM devrait se présenter avec un autre entraîneur qu’Habib Beye. Venu remplacer Roberto De Zerbi en cours de saison, le technicien pourrait ne pas rester à Marseille malgré un contrat jusqu’en 2027. Reste maintenant à trouver celui qui viendra le remplacer sur le banc de l’OM. Si rien n’est encore officiel à ce sujet, la piste Pierre Sage aurait sérieusement été étudiée.

Cet été, ça va énormément changer à l’OM. Alors que Stéphane Richard va prendre ses fonctions de président, un nouveau directeur sportif est attendu à Marseille pour remplacer Medhi Benatia. Celui-ci sera donc aux manettes du mercato estival et devrait également décider du prochain entraîneur. Cela pourrait ainsi être fatal à Habib Beye qui pourrait ne pas rester sur le banc de l’OM malgré un contrat jusqu’en 2027. Qui sera alors le prochain entraîneur marseillais ? Si les noms de Christophe Galtier et Bruno Genesio reviennent souvent, l’option Pierre Sage, actuellement sur le banc sur RC Lens, aurait aussi été envisagée.

Un intérêt de l’OM révélé Sacré meilleur entraîneur de la saison en Ligue 1, Pierre Sage a réalisé un travail remarquable avec le RC Lens, ayant terminé à la deuxième place du championnat après avoir longtemps tenu tête au PSG. Sera-t-il pour autant sur le banc des Sang et Or la saison prochaine ? La question s’est posée dernièrement et voilà que l’OM aurait tenté de s’engouffrer dans la brèche. En effet, selon les informations de Média Foot, à la recherche d’un nouvel entraîneur, le club phocéen aurait fortement pensé à Pierre Sage pendant plusieurs jours, sans pour autant initier de contact avec ce dernier. Mais voilà que ça ne devrait pas aller plus loin puisque l’actuel entraîneur lensois devrait le rester la saison prochaine.