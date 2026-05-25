Retour à l’OM : Steve Mandanda ouvre la porte à un autre club !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il suit actuellement une formation afin de devenir directeur sportif, Steve Mandanda pourrait intégrer l’organigramme de l’OM à l’avenir. Les deux parties avaient conclu un accord en ce sens au moment de sa prolongation en 2020, mais l’ancien international français est également ouvert à un retour au Stade Rennais, où il a terminé sa carrière de joueur.

À l’occasion de la sortie de son livre « Les jours d’après », Steve Mandanda a répondu aux questions de quatre abonnés de Ouest-France. Le joueur le plus capé de l’histoire de l’OM, qui a officialisé sa retraite sportive au mois de septembre, s’est notamment confié sur son après-carrière, lui qui suit une formation pour devenir directeur sportif.

« Cela correspond mieux à ma personnalité qu’un rôle d’entraîneur » « Je suis pleinement convaincu que ma reconversion aura lieu dans le football ? (sourire). Il y a des jours où je le suis, d’autres où je me dis qu’il vaut mieux sortir de ce milieu, lorsque je vois certaines de ses évolutions. Mais sortir de là pour faire quoi ? Je suis persuadé d’avoir les capacités de faire autre chose, mais le foot, c’est vingt-cinq ans de ma vie. Je pense que c’est dans ce milieu où je pourrais être le plus performant. À l’instant T, je penche davantage vers cette continuité », a déclaré Steve Mandanda, qui estime que le poste de directeur sportif est celui qui lui convient le mieux. « C’est un métier passionnant. Il permet d’avoir un œil sur le groupe sportif, sur un club dans son entièreté. Je pense que cela correspond mieux à ma personnalité qu’un rôle d’entraîneur. Ma formation me conforte dans cette idée. J’apprends énormément sur la façon dont un club peut être géré. On est vraiment dans l’action. Il y a pas mal de choses qui me plaisent dans ce rôle. »