Mercato : Greenwood veut quitter l'OM, il a déjà contacté des clubs !

Axel Cornic

C’est une saison catastrophique qui vient de se terminer, mais le plus dur semble être à venir pour l’Olympique de Marseille. Avec l’arrivée d’une toute nouvelle direction, le club phocéen va vivre un été très agité et les départs seront nombreux notamment au sein de l’équipe, avec Mason Greenwood qui aurait déjà tranché pour son avenir.

Si la qualification en Ligue Europa permet de sauver les meubles, l’OM a perdu très gros cette saison. Et ce n’est pas terminé, puisqu’on pourrait assister à un véritable exode lors du mercato estival, avec certains cadres qui semblent avoir été usés par les nombreuses polémiques des derniers mois.

Un premier gros départ à l’OM ? Cela semble être le cas de Mason Greenwood, arrivé à Marseille en juillet 2024 en provenance de Manchester United. La star de l’attaque n’a pas été épargnée par les critiques et surtout les clashs, puisqu’il semble avoir eu plusieurs désaccords avec Habib Beye. Il ne semble d’ailleurs plus être le même depuis le départ de Roberto De Zerbi en février dernier et un départ est devenu inévitable. L’ailier de 24 ans possède d’ailleurs la plus grosse valeur sur le marché dans l‘effectif de l’OM, ce qui pourrait bien se traduire par un très gros transfert.