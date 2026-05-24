OM - Transfert de Mason Greenwood : La stratégie d'un club étranger révélée

Axel Cornic

C’est une saison catastrophique qui s’est terminée pour l’Olympique de Marseille, qui va désormais devoir penser à la suite. Car le mercato estival approche à grands pas et sans Ligue des Champions plusieurs joueurs devraient partir, notamment la grande star de l’attaque Mason Greenwood.

A Marseille, c’est un nouvel été agité que l’on s’apprête à vivre. Avec l’arrivée d’un nouveau président ainsi que d’un nouveau directeur sportif, tout devrait changer dans les prochains mois et les départs devraient être nombreux. C’est le cas au sein de l’équipe de l’OM, où plusieurs joueurs semblent déjà avoir les valises prêtes.

La Roma calme Greenwood ? Le premier candidat au départ n’est autre que Mason Greenwood, qui possède la plus grosse valeur de l’effectif sur le marché. Acheté 26M€ en 2024, il est actuellement évalué à 55M€ par le site spécialisé Transfermarkt et en dépit d’une clause assez handicapante en faveur de Manchester United, l’OM pourrait boucler un joli deal. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, l’ailier de 24 ans serait dans le viseur de l’AS Roma de Gian Piero Gasperini, mais loin d’être une priorité. L’objectif numéro 1 des Giallorossi serait en effet Antonio Nusa du RB Leipzig, avec le Marseillais qui pourrait donc devenir un plan B.