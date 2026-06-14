«Je n'étais pas prêt à gagner» : Victor Wembanyama fait son mea culpa après la défaite des Spurs en Finales NBA

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Battus à San Antonio dans la nuit de samedi à dimanche lors du match 5 (90-94), les Spurs se sont inclinés face aux New York Knicks en Finales NBA. Après la rencontre, Victor Wembanyama a estimé que lui comme ses coéquipiers n’étaient pas encore prêts à être champions, mais qu’il tirera les leçons de cet échec et s’en servira pour rebondir.

Il aura fallu attendre 53 ans pour voir les New York Knicks être sacrés champions NBA une nouvelle fois. Dans la nuit de samedi à dimanche, les New-Yorkais sont allés s’imposer sur le parquet des San Antonio Spurs (90-94) à l’occasion du match 5 entre les deux équipes et ont remporté la série 4-1, menés par un énorme Jalen Brunson, auteur de 45 points et élu MVP des finales. Pour Victor Wembanyama de l’autre côté, c’est évidemment une grosse déception, lui qui à la veille de cette rencontre avait affiché sa confiance, mais estime qu'il n'était pas prêt à obtenir sa première bague dès sa troisième saison dans la ligue.

« C'est la plus grande leçon de ma vie » « Je pense que, par rapport à tout ce qu'il y a eu avant, c'est la plus grande leçon de ma vie, le plus grand moment d'apprentissage. Je ne peux pas vous dire exactement quelle est la leçon, mais on en tire des enseignements, c'est sûr », a réagi Victor Wembanyama en conférence de presse, dans des propos relayés par L’Équipe. « On n'était pas prêts. Je n'étais pas prêt à gagner une bague. C'est évident. Je pense qu'en termes de volonté de bien faire, d'efforts, on était et j'étais à un bon niveau. Mais l'expérience... On ne manque pas de talent et de capacités, mais on a fait trop d'erreurs. »