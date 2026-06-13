Finales NBA : «Tout le monde sait qu’on va le faire», Victor Wembanyama prévient les Knicks avant le match 5

Après avoir gâché une avance de 29 points et s’être inclinés (107-106) à New York lors du match 4 de ces Finales NBA, les Spurs sont désormais menés 3-1 et retrouveront les Knicks à San Antonio dans la nuit de samedi à dimanche. Comme l’a assuré Victor Wembanyama, lui et ses coéquipiers croient encore en leurs chances sont persuadés qu’ils peuvent renverser cette série.
Jamais une équipe ne s’était inclinée lors d’un match des Finales NBA après avoir mené de 29 points, mais les San Antonio Spurs l’ont fait. Victor Wembanyama et ses coéquipiers ont laissé échapper une occasion en or d’égaliser dans leur série face aux New York Knicks dans la nuit de mercredi à jeudi, eux qui se sont inclinés au Madison Square Garden (107-106). Ils sont désormais menés 3-1 dans la série et n’ont plus le droit à l’erreur.
« On a notre destin entre nos mains »
Dans l’histoire, une seule équipe a réussi à remonter un tel retard pour remporter les Finales NBA : les Cleveland Cavaliers de LeBron James il y a 10 ans. La tâche sera dure, mais elle n’est pas impossible et les San Antonio Spurs sont en tout cas persuadés qu’ils ont les capacités de renverser cette série et offrir à la franchise son premier titre depuis 2014.
« Dans le groupe, tout le monde pense, et sait, qu’on va le faire »
« On a prouvé match après match que personne ne nous bat, c'est nous qui nous battons nous-mêmes en quelque sorte. La confiance vient du fait qu'on sait qu'on a notre destin entre nos mains. Si on peut revenir dans cette série ? Absolument », a assuré Victor Wembanyama en conférence de presse à la veille du match 5 entre les Spurs et les Knicks. « Dans le groupe, tout le monde pense, et sait, qu’on va le faire. J'ai le sentiment qu'on doit uniquement se concentrer sur le match à venir, progresser un match après l'autre. Je pense que ce serait une erreur de gaspiller notre énergie à penser aux autres matchs. C’est un match après l’autre. »