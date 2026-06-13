Finales NBA : «Tout le monde sait qu’on va le faire», Victor Wembanyama prévient les Knicks avant le match 5

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir gâché une avance de 29 points et s’être inclinés (107-106) à New York lors du match 4 de ces Finales NBA, les Spurs sont désormais menés 3-1 et retrouveront les Knicks à San Antonio dans la nuit de samedi à dimanche. Comme l’a assuré Victor Wembanyama, lui et ses coéquipiers croient encore en leurs chances sont persuadés qu’ils peuvent renverser cette série.

Jamais une équipe ne s’était inclinée lors d’un match des Finales NBA après avoir mené de 29 points, mais les San Antonio Spurs l’ont fait. Victor Wembanyama et ses coéquipiers ont laissé échapper une occasion en or d’égaliser dans leur série face aux New York Knicks dans la nuit de mercredi à jeudi, eux qui se sont inclinés au Madison Square Garden (107-106). Ils sont désormais menés 3-1 dans la série et n’ont plus le droit à l’erreur.

« On a notre destin entre nos mains » Dans l’histoire, une seule équipe a réussi à remonter un tel retard pour remporter les Finales NBA : les Cleveland Cavaliers de LeBron James il y a 10 ans. La tâche sera dure, mais elle n’est pas impossible et les San Antonio Spurs sont en tout cas persuadés qu’ils ont les capacités de renverser cette série et offrir à la franchise son premier titre depuis 2014.