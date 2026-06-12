Finales NBA : Victor Wembanayma réagit aux dernières provocations des fans des Knicks

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le match 4 des Finales NBA a donc tourné en faveur des Knicks face aux Spurs au terme d’un comeback entré dans l’histoire. Un revers forcément difficile à digérer pour la franchise de San Antonio. Et voilà qu’en plus, après ce dernier match à New York, Victor Wembanyama ont été pris pour cible par certains projectiles. Des évènements sur lesquels le Français est revenu.

Accusant jusqu’à 29 points de retard face aux Spurs, les Knicks ont malgré tout réussi à remporter le match 4 des Finales NBA pour mener aujourd’hui 3-1. Jalen Brunson et ses coéquipiers ne sont désormais qu’à une victoire du sacre. Pour la franchise de San Antonio, il va donc falloir se relever de cette défaite histoire pour espérer encore remporter le titre. Avant le match 5, Victor Wembanyama s’est confié sur l’état des troupes, revenant par la même occasion sur certains incidents à New York après le match 4.

« Ce n'est clairement pas une bonne chose, mais ça ne m'affecte pas » En effet, après la dernière victoire des Knicks, il y a eu quelques débordements. Des vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux où on a pu voir Victor Wembanyama être la cible de jets d’oeufs. De même, des projectiles ont également été lancés sur le bus des Spurs. Rapporté par L’Equipe, Wemby a répondu à ce propos : « Honnêtement, je n'y ai pas vraiment prêté attention. J'ai vu la vidéo des oeufs, mais pas l'autre. Ça va. Ce n'est clairement pas une bonne chose, mais ça ne m'affecte pas. Pour le bus ? On a entendu quelque chose, oui. Je ne sais pas exactement ce que c'était. Une bouteille d'eau, je crois, parce qu'il y avait de l'eau sur la vitre. Je n'ai rien vu ».