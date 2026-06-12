Finales NBA : Tony Parker ne viendra pas voir Victor Wembanyama, voilà pourquoi !

Alors que les Spurs de San Antonio sont opposés aux Knicks de New York sur ces finales NBA, une absence est notée. Véritable légende de la franchise texane, Tony Parker n’a assisté à aucun match des finales. L’ancien meneur de jeu a révélé la raison de son absence, tout en tenant à saluer le parcours de Victor Wembanyama.
Les Spurs de San Antonio en difficulté sur ces finales NBA. Étant désormais menée 3-1, la bande à Victor Wembanyama va devoir réagir dans la nuit de samedi à dimanche à domicile. Mais une fois de plus, Tony Parker lui, n’assistera pas à la rencontre. Véritable légende des Spurs, l’ancien meneur de jeu français n’a pas assisté au moindre match sur ces finales. Pourtant, d’autres légendes des Spurs comme Tim Duncan, David Robinson, ou encore Manu Ginobili ont été dans le public.
« Les gens importants, ils savent »
Ce jeudi, Tony Parker a enfin dévoilé les raisons de son absence. Au micro de BeIN Sports, l’ancien numéro 9 a affirmé que cette dernière était due à son début de carrière d’entraîneur. « Des fois je reste dans mon coin, je fais mes trucs, je travaille en sous-marin. Il y a ce que les gens disent, les rumeurs, et la vérité. Mais les gens importants, ils savent. Gregg Popovich, Tim Duncan, Manu Ginobili, ils savent que je commence ma carrière de coach, et ils respectent », a ainsi lâché Tony Parker avant de poursuivre.
« J’aurais été le premier à San Antonio si je pouvais »
« Je me suis lancé dans une carrière et moi, je ne me voyais pas quitter mon équipe en pleine préparation pour aller voir un match des finales NBA. Non je ne peux pas, et je ne pouvais pas penser que les Spurs iraient en finale cette année (rires). Mais je suis trop content. Trop content pour Victor (Wembanyama), trop content pour les Spurs. Pour tout le monde. Et j’aurais été le premier à San Antonio si je pouvais », conclu l’homme aux quatre titres NBA.