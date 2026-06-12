Finales NBA : Tony Parker ne viendra pas voir Victor Wembanyama, voilà pourquoi !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors que les Spurs de San Antonio sont opposés aux Knicks de New York sur ces finales NBA, une absence est notée. Véritable légende de la franchise texane, Tony Parker n’a assisté à aucun match des finales. L’ancien meneur de jeu a révélé la raison de son absence, tout en tenant à saluer le parcours de Victor Wembanyama.

Les Spurs de San Antonio en difficulté sur ces finales NBA. Étant désormais menée 3-1, la bande à Victor Wembanyama va devoir réagir dans la nuit de samedi à dimanche à domicile. Mais une fois de plus, Tony Parker lui, n’assistera pas à la rencontre. Véritable légende des Spurs, l’ancien meneur de jeu français n’a pas assisté au moindre match sur ces finales. Pourtant, d’autres légendes des Spurs comme Tim Duncan, David Robinson, ou encore Manu Ginobili ont été dans le public.

« Les gens importants, ils savent » Ce jeudi, Tony Parker a enfin dévoilé les raisons de son absence. Au micro de BeIN Sports, l’ancien numéro 9 a affirmé que cette dernière était due à son début de carrière d’entraîneur. « Des fois je reste dans mon coin, je fais mes trucs, je travaille en sous-marin. Il y a ce que les gens disent, les rumeurs, et la vérité. Mais les gens importants, ils savent. Gregg Popovich, Tim Duncan, Manu Ginobili, ils savent que je commence ma carrière de coach, et ils respectent », a ainsi lâché Tony Parker avant de poursuivre.