Finales NBA - Les Spurs de Wembanyama dézingués aux Etats-Unis : «L'équipe la plus stupide de l'histoire»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Les Spurs sont au bord du précipice dans ces Finales NBA. En effet, la franchise de San Antonio est désormais menée 3-1 par les Knicks, à qui il ne manque plus qu'une victoire pour être sacrée. Jalen Brunson et ses coéquipiers viennent de remporter le match 4 de la série, qui était pourtant promis aux Spurs de Victor Wembanyama. Ces derniers ne sont d'ailleurs pas épargnés suite à cette défaite qui est entrée dans l'histoire.

Ayant compté jusqu'à 29 points d'avance dans ce match 4 au Madison Square Garden, les Spurs avaient tout pour revenir à égalité avec les Knicks dans ces Finales NBA. Mais voilà que Victor Wembanyama et ses coéquipiers se sont complètement écroulés. Au terme d'une fin de match catastrophique, c'est bien la franchise de New York qui l'a emporté (107-106), signant là le plus grand comeback de l'histoire dans un match des Finales NBA. Jalen Brunson et les Knicks ne sont désormais plus qu'à une victoire du titre pendant que les Spurs sont eux sous le feu des critiques.

« Des choses stupides que je n'ai jamais vues sur un terrain » C'est donc une avance de 29 points qui a été dilapidée par les Spurs qui ont perdu ce match 4 des Finales NBA face aux Knicks. Et à la suite de cette défaite, Charles Barkley ne s'est pas fait prier pour s'en prendre à la franchise de Victor Wembanyama. En effet, sur ESPN, il a balancé : « Nous avons vu l'équipe la plus stupide de l'histoire de notre civilisation. Nous avons vu une équipe qui avait 29 points d'avance, ils ont tiré huit fois à trois points. C'était l'équipe la plus mal coachée, la plus stupide du basket. Quand tu as un retard de 29 points, l'autre équipe doit t'aider. Et ce soir, les San Antonio Spurs ont aidé les New York Knicks à gagner ce match en faisant des choses stupides que je n'ai jamais vues sur un terrain ».