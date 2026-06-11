Finales NBA - Les Spurs de Wembanyama dézingués aux Etats-Unis : «L'équipe la plus stupide de l'histoire»

Les Spurs sont au bord du précipice dans ces Finales NBA. En effet, la franchise de San Antonio est désormais menée 3-1 par les Knicks, à qui il ne manque plus qu'une victoire pour être sacrée. Jalen Brunson et ses coéquipiers viennent de remporter le match 4 de la série, qui était pourtant promis aux Spurs de Victor Wembanyama. Ces derniers ne sont d'ailleurs pas épargnés suite à cette défaite qui est entrée dans l'histoire.
Ayant compté jusqu'à 29 points d'avance dans ce match 4 au Madison Square Garden, les Spurs avaient tout pour revenir à égalité avec les Knicks dans ces Finales NBA. Mais voilà que Victor Wembanyama et ses coéquipiers se sont complètement écroulés. Au terme d'une fin de match catastrophique, c'est bien la franchise de New York qui l'a emporté (107-106), signant là le plus grand comeback de l'histoire dans un match des Finales NBA. Jalen Brunson et les Knicks ne sont désormais plus qu'à une victoire du titre pendant que les Spurs sont eux sous le feu des critiques.
« Des choses stupides que je n'ai jamais vues sur un terrain »
C'est donc une avance de 29 points qui a été dilapidée par les Spurs qui ont perdu ce match 4 des Finales NBA face aux Knicks. Et à la suite de cette défaite, Charles Barkley ne s'est pas fait prier pour s'en prendre à la franchise de Victor Wembanyama. En effet, sur ESPN, il a balancé : « Nous avons vu l'équipe la plus stupide de l'histoire de notre civilisation. Nous avons vu une équipe qui avait 29 points d'avance, ils ont tiré huit fois à trois points. C'était l'équipe la plus mal coachée, la plus stupide du basket. Quand tu as un retard de 29 points, l'autre équipe doit t'aider. Et ce soir, les San Antonio Spurs ont aidé les New York Knicks à gagner ce match en faisant des choses stupides que je n'ai jamais vues sur un terrain ».
« Il faut ressentir la douleur, le dégoût »
Avec cette défaite terrible, les Spurs ont pris un sacré coup sur la tête. Il y a de quoi avoir des regrets chez Victor Wembanyama et compagnie compte tenu de l'avance qu'il y avait au tableau. Suite à cette défaite, le Français a d'ailleurs dit en conférence de presse : « Comment digérer au mieux cette défaite en vue du match 5 ? Il n'y a pas de mode d'emploi pour rebondir après ça. Je ne sais pas s'il faut digérer cette défaite. Je pense qu'il faut ressentir la douleur, le dégoût. Ça ne s'apprend pas, soit on a ce qu'il faut, soit on ne l'a pas ».