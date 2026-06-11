NBA : «Personne au-dessus de moi», LeBron James répond cash sur le débat du GOAT

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Interrogé sur l’éternel débat du GOAT, LeBron James n’y est pas allé par quatre chemins. À ses yeux, il est le meilleur joueur de l’histoire du basket et ne prendrait personne à sa place, bien qu’il comprenne que d’autres personnes qui ont marqué la NBA de leur empreinte, à l’image de Michael Jordan ou Magic Johnson, peuvent eux aussi penser la même chose les concernant.

À l’occasion de l’édition du Times consacré aux 100 personnes les plus influentes dans le sport en 2026, LeBron James, en Une du magazine, s’est confié sur l’éternel débat du GOAT, à savoir le meilleur joueur de tous les temps. À l’instar de Michael Jordan et Kobe Bryant, ou bien Magic Johnson et Larry Bird, sans oublier Kareem Abdul-Jabbar, ils sont plusieurs à pouvoir revendiquer ce titre honorifique, mais la star des Los Angeles Lakers ne choisirait personne à sa place.

« Si un directeur général nous observait tous depuis la ligne de fond avec le premier choix, il serait difficile de ne pas me choisir » « Je ne mettrais personne au-dessus de moi » a assuré LeBron James. « Ça ne fait aucun doute. Mais je pense que Mike (Michael Jordan) dirait la même chose. Qu’il repose en paix, Kobe (Bryant) dirait la même chose. Magic (Johnson) dirait la même chose. (Larry) Bird dirait la même chose. Shaq (Shaquille O’Neal) pourrait dire la même chose. Le regretté Wilt (Chamberlain). Kareem (Abdul-Jabbar). Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous choisirait quelqu’un d’autre. Si un directeur général nous observait tous depuis la ligne de fond avec le premier choix, il serait difficile de ne pas me choisir. »