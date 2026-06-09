«Je laisse mon cerveau refroidir» : Victor Wembanyama révèle son secret pour les Finales NBA !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La nuit dernière, les Spurs de San Antonio ont réduit l’écart (2-1) face aux Knicks de New York à l’occasion du troisième match des finales NBA. De son côté, Victor Wembanyama, tout sourire après ce succès, a révélé l’une de ses méthodes afin de rester concentré dans cette série palpitante.

Une énorme victoire pour les Spurs ! Menée 2-0 dans ces finales NBA face aux Knicks de New York, la franchise texane a réduit l’écart la nuit dernière avec une belle victoire du côté du Madison Square Garden (111-115). Les Spurs ont pu compter sur une très belle performance de Victor Wembanyama, auteur de son meilleur match sur ces finales avec 32 points (11-18 au tir), 8 rebonds, et 6 passes. A l’issue de cette victoire importante sur ce troisième match, « Wemby » n’a pas hésité à révéler face à la presse l’une de ses méthodes afin de décompresser sur cette série irrespirable.

« Je préfère laisser mon cerveau refroidir » « C’est difficile de sortir la tête de l’eau en playoffs. Parfois je ne revisionne même pas le match, je préfère laisser mon cerveau refroidir. Pour mieux récupérer, aussi bien physiquement que mentalement », a ainsi confié Victor Wembanyama en conférence de presse d’après-match. Le pivot français a également dévoilé quel avait été le plan de jeu de son équipe afin de faire déjouer des Knicks impressionnants depuis le début des finales.