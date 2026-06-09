Du «jamais vu» avec Victor Wembanyama : Un joueur de NBA n’en revient pas !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour décrocher leurs deux victoires sur le parquet des San Antonio Spurs lors de ces Finales NBA 2026, les New York Knicks ont pu compter sur un grand Karl-Anthony Towns. Meilleur joueur de la série jusqu’à maintenant, il a impressionné par sa capacité à dominer Victor Wembanyama des deux côtés du terrain, qu’il a malgré tout encensé avant le match 3.

Dans la nuit de lundi à mardi, les San Antonio Spurs ont un match plus que décisif à disputer au Madison Square Garden face aux New York Knicks. Alors qu’ils avaient l'avantage du terrain dans ces Finales NBA 2026, Victor Wembanyama et ses coéquipiers l’ont laissé échapper et plus encore, se sont inclinés lors de leurs deux premiers matchs à domicile. Le Français a semblé en difficulté comme rarement il l’a été, gêné notamment par un Karl-Anthony Towns bien parti pour le moment afin d’être élu MVP de cette série.

«C’est un talent générationnel, quelque chose qu’on a jamais vu en NBA» L’intérieur âgé de 30 ans a su, jusqu’à maintenant, relever le défi de ralentir, voire stopper, Victor Wembanyama des deux côtés du terrain. Avant le match 3 entre les deux équipes, Karl-Anthony Towns a justement été interrogé sur son duel avec la star des Spurs en conférence de presse : « C’est génial de pouvoir affronter un grand joueur, quelqu’un dont j’ai parlé un nombre incalculable de fois. C’est un talent générationnel, quelque chose qu’on a jamais vu en NBA. Pouvoir jouer, à ce stade de la compétition, contre les meilleurs, c’est tout ce qu’on peut demander. »