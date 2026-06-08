Finales NBA : La «performance hors norme» qui peut tout changer pour Victor Wembanyama ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après s’être inclinés à domicile lors des deux premières rencontres des Finales NBA, les San Antonio Spurs affronteront les New York Knicks au Madison Square Garden dans la nuit de lundi à mardi pour le match 3. En difficulté depuis le début de la série, Victor Wembanyama est attendu au tournant par Stephen Brun, dans une salle où les grands joueurs ont souvent brillé.

Les San Antonio Spurs sont quasiment dos au mur avant leur déplacement au Madison Square Garden dans la nuit de lundi à mardi. Battus sur leur parquet lors des deux premiers matchs de la série, ils doivent accrocher le match 3 pour espérer se relancer et maintenir leurs espoirs de remporter les Finales NBA. La tâche ne sera pas facile et il faudra un Victor Wembanyama avec un tout autre visage pour l’emporter.

« Quand t’es une superstar de ton équipe, de la ligue, tu ne peux pas prendre quatre tirs sur une première mi-temps » « Bien sûr qu’ils ne se sont pas facilités la tâche en perdant les deux premiers matchs à domicile. Maintenant, les Knicks ont fait que la moitié du chemin. Ils retournent chez eux avec une attente colossale. Ça fait depuis 73 qu’ils ne sont pas champions NBA, quand tu vois la passion de la ville new-yorkaise, ça va être une ambiance de dingue. À voir comment ils peuvent gérer ça. En playoffs, ils ont souvent été fantastiques à l’extérieur, ils ont mis des énormes roustes à l’extérieur, au Garden ils ont un petit peu galéré de temps en temps. C’est facile de dire que c’est un match charnière, bien sûr que si tu bascules à 3-0 ou à 2-1 ce n’est pas du tout la même chose », a déclaré Stephen Brun dans le Super Moscato Show sur RMC. « Forcément qu’on attend Victor. Je ne sais pas si décevant c’est le terme approprié sur les deux premières rencontres. Il est passé au travers du premier match. Le deuxième, sa première mi-temps n’est pas acceptable pour un joueur de son calibre. Tu ne peux pas jouer que 24 minutes. Quand t’es Victor Wembanyama, quand t’es une superstar de ton équipe, de la ligue, tu ne peux pas prendre quatre tirs sur une première mi-temps. Il est responsable, son coach est responsable, ses coéquipiers sont responsables aussi. »