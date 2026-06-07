«Ce n'est pas terminé» : Il annonce un immense exploit pour Wembanyama et les Spurs !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est très mal engagé pour les Spurs dans ces Finales NBA. En effet, San Antonio a laissé filer ses deux matches à domicile et offre donc la possibilité aux Knicks de boucler la série chez eux. Néanmoins, Ronny Turiaf, champion NBA avec le Heat en 2012, pense que Wemby et les siens peuvent faire l'exploit.

Après avoir livré une bataille exceptionnelle contre le Thunder, conclue par une victoire dans le match 7 à Oklahoma, les Spurs se présentaient en tant que favoris pour les Finales NBA contre les Knicks, notamment parce qu'ils ont l'avantage du terrain. Et pourtant, New York mène déjà deux victoires à 0 après s'être imposé deux fois dans le Texas. Autrement dit, il va falloir un immense exploit pour que Victor Wembanyama et les Spurs soient champions cette saison. Mais Ronny Turiaf, qui a perdu une finale en 2008 avec Lakers avant d'en remporter une en 2012 avec le Heat, estime que c'est encore possible.

Turiaf y croit pour les Spurs « Je ne pense pas que ce soit terminé. C'est vrai que je vois toujours le verre à moitié plein mais, ayant gagné une finale et ayant perdu une finale, je pense que je suis assez bien placé pour parler des deux côtés, et il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Les Spurs ont prouvé qu'ils ont pu aller chercher des ressources quand ils étaient dos au mur », confie-t-il au micro de Stephen Brunch sur RMC avant de poursuivre.