Finales NBA - «J’ai foiré» : Le mea culpa de Victor Wembanyama !

Pierrick Levallet

Décidément, les San Antonio Spurs entament mal leurs Finales de NBA. Après un premier revers lors du Game 1, les hommes de Mitch Johnson se sont de nouveaux inclinés face aux New-York Knicks dans la nuit de ce vendredi à ce samedi (104-105). Victor Wembanyama a alors fait son mea culpa et assumé la responsabilité de cette nouvelle défaite dans la série.

Les San Antonio Spurs avaient sans doute rêvé d’une meilleure entame des Finales de la NBA. Après une première défaite dans le Game 1, la franchise texane avait l’opportunité d’égaliser face aux New-York Knicks dans la nuit de ce vendredi à ce samedi. Seulement, les hommes de Mitch Johnson se sont inclinés (104-105) malgré les 29 points inscrits par Victor Wembanyama. Le joueur de 22 ans a d’ailleurs assumé la responsabilité de ce nouveau revers.

«Cette défaite est pour moi» « On doit être mesuré dans nos émotions, jamais trop haut, jamais trop bas. Personnellement, je pense que j’aurais pu être meilleur dans la gestion du « haut » après la victoire en Finales de Conférence... Mais on ne peut plus changer le passé, on est déjà focus sur le Game 3. Cette défaite est pour moi, j’ai foiré. On n’a pas bien joué en tant qu’équipe. Est-ce que je le regrette ? Oui, bien sûr. Est-ce que ça va me servir de carburant pour le Game 3 ? Absolument » a confié Victor Wembanyama après le Game 2 dans des propos rapportés par Trashtalk.