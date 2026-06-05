NBA - «Tu as été mauvais» : Victor Wembanyama révèle le message qu’il a reçu de la part d’une légende des Spurs

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme il l’a lui-même avoué après la rencontre, Victor Wembanyama a raté son match 1 face aux New York Knicks (95-105) en Finales NBA, malgré ses 26 points inscrits. Le Français a d’ailleurs reçu un message de Gregg Popovich, entraîneur historique des San Antonio Spurs, qui lui a fait savoir qu’il valait mieux que ça.

Bien qu’il ne soit officiellement plus l’entraîneur de San Antonio, Gregg Popovich est toujours très présent. Désormais président des opérations basket de la franchise, celui qui est resté sur le banc des Spurs pendant 27 ans avait par exemple accueilli Victor Wembanyama et ses coéquipiers à leur arrivée à l’aéroport après le match 4 perdu face aux Minnesota Timberwolves, marqué par l’expulsion du Français pour un coup de coude sur Naz Reid.

Wembanyama a reçu un message de Popovich Après la qualification des Spurs pour les Finales NBA, Victor Wembanyama avait déclaré à propos de Gregg Popovich : « Je ne sais pas ce que cela signifie pour lui car comme entraîneur, il a quasiment plus d’expérience que n’importe qui. Il a traversé tellement de choses dans sa carrière… Il traverse encore tellement de choses aujourd’hui dans sa vie personnelle, et il vit probablement des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Donc j’ai besoin de l’appeler. J’ai besoin de le voir. J’ai besoin de lui parler. Parce qu’il n’y a aucun moyen pour moi de comprendre ce qu’il ressent en ce moment. » Des nouvelles de la légende de San Antonio, il en a eu après le match 1 perdu face aux New York Knicks (95-105).