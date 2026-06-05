Victor Wembanyama n’en revient pas d’être en Finales NBA : «On est comme des enfants gâtés»

Battus par les New York Knicks (95-105) lors du match 1, les San Antonio Spurs n’ont déjà plus le droit à l’erreur et doivent remporter le deuxième dans la nuit de vendredi à samedi. Victor Wembanyama et ses coéquipiers ont toujours répondu présent dans ce genre de situation jusqu’à maintenant et pour le Français, c’est en partie grâce à leur manque d’expérience.
De retour en Finales NBA 12 ans après, les San Antonio Spurs ont démarré par une défaite frustrante à domicile face aux New York Knicks lors du match 1. Malgré ses 26 points, Victor Wembanyama a eu le plus grand mal à s’exprimer offensivement, terminant la rencontre à 6/21 au tir. « J’ai été mauvais ce soir, ce n’est pas plus compliqué que ça. Je pense qu’on a laissé filer le match », avouait le Français.
« On a juste besoin de jouer notre jeu »
Victor Wembanyama a notamment été gêné par Karl-Anthony Towns. « Honnêtement, je ne pense pas que la raison de notre défaite soit technique ou tactique. On doit aborder le match 2 avec un meilleur état d'esprit. On a juste besoin de jouer notre jeu. D'être normaux. On n'a pas besoin de faire quelque chose d'incroyable », a répondu la star des Spurs, dans des propos relayés par L’Équipe, quand elle a été interrogée sur l’intérieur des Knicks en conférence de presse. « Être normaux, c'est se faire confiance, faire confiance aux coéquipiers, au plan de jeu, à son exécution. Et ne pas trop miser sur le talent pour marquer des paniers ou sauver la mise. On a joué d'une certaine façon toute la saison et ça a fonctionné. Il n'y a aucune raison de changer ça le jour où la finale commence. »
« On ne s'en rend pas compte en fait, on ne réalise pas la chance qu'on a »
Jusqu’à maintenant, les Spurs ont toujours répondu présent quand ils ont été dos au mur. Ce que Victor Wembanyama met sur le compte de l’inexpérience, alors que son équipe est la plus jeune depuis les Blazers de 1977 à atteindre les Finales NBA. Une qualité, mais aussi un défaut ? « C’est clair, je suis totalement d'accord. Je pense que c'est dû au manque d'expérience et à la jeunesse à la fois. On joue contre des équipes - les deux meilleurs exemples ce sont Minnesota et New York - qui sont expérimentées et réalisent leur chance d'être en finale, et que ce n'est pas garanti que ça puisse se reproduire. Et nous, on est comme des enfants gâtés. On est en finale dès notre deuxième ou troisième saison, et on ne s'en rend pas compte en fait, on ne réalise pas la chance qu'on a. pour moi, l’équipe qui valorisera le plus la position dans laquelle elle est, ce sera celle qui va gagner », a-t-il ajouté.