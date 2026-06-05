Victor Wembanyama n’en revient pas d’être en Finales NBA : «On est comme des enfants gâtés»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Battus par les New York Knicks (95-105) lors du match 1, les San Antonio Spurs n’ont déjà plus le droit à l’erreur et doivent remporter le deuxième dans la nuit de vendredi à samedi. Victor Wembanyama et ses coéquipiers ont toujours répondu présent dans ce genre de situation jusqu’à maintenant et pour le Français, c’est en partie grâce à leur manque d’expérience.

De retour en Finales NBA 12 ans après, les San Antonio Spurs ont démarré par une défaite frustrante à domicile face aux New York Knicks lors du match 1. Malgré ses 26 points, Victor Wembanyama a eu le plus grand mal à s’exprimer offensivement, terminant la rencontre à 6/21 au tir. « J’ai été mauvais ce soir, ce n’est pas plus compliqué que ça. Je pense qu’on a laissé filer le match », avouait le Français.

« On a juste besoin de jouer notre jeu » Victor Wembanyama a notamment été gêné par Karl-Anthony Towns. « Honnêtement, je ne pense pas que la raison de notre défaite soit technique ou tactique. On doit aborder le match 2 avec un meilleur état d'esprit. On a juste besoin de jouer notre jeu. D'être normaux. On n'a pas besoin de faire quelque chose d'incroyable », a répondu la star des Spurs, dans des propos relayés par L’Équipe, quand elle a été interrogée sur l’intérieur des Knicks en conférence de presse. « Être normaux, c'est se faire confiance, faire confiance aux coéquipiers, au plan de jeu, à son exécution. Et ne pas trop miser sur le talent pour marquer des paniers ou sauver la mise. On a joué d'une certaine façon toute la saison et ça a fonctionné. Il n'y a aucune raison de changer ça le jour où la finale commence. »