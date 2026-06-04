«Je ne me suis jamais retrouvé dans ce genre de situation» : Le moment étrange vécu par Wembanyama pendant les Finales NBA

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, Victor Wembanyama et les Spurs ont disputé le match 1 des Finales NBA face aux Knicks. Malheureusement pour la franchise de San Antonio, cela a débuté avec une défaite à domicile (95-105). Alors que Wemby a reconnu avoir été « mauvais » durant ce match, il est également revenu sur un moment particulier qu’il n’avait jamais connu auparavant.

Qui succèdera au Thunder ? Les Finales NBA ont débuté dans la nuit de mercredi à jeudi et le match 1 de la série entre les Spurs et les Knicks a été remporté par la franchise de New York (95-105). Malgré 26 points et 12 rebonds, Victor Wembanyama n’a donc pas pu empêcher la défaite des siens. Une rencontre au cours de laquelle le Français s’est d’ailleurs retrouvé au coeur d’un moment particulier. En effet, le match entre les Spurs et les Knicks a été interrompu par l’irruption d’un spectateur sur le parquet pour prendre un selfie avec Wembanyama avant d’être évacué par la sécurité.

« Ça m'a vraiment surpris » En conférence de presse après la défaite des Spurs contre les Knicks, Victor Wembanyama a été interrogé sur cet évènement avec ce spectateur. C’est alors que le Français, rapporté par L’Equipe, a confié : « Je ne me suis jamais retrouvé dans ce genre de situation. Je ne savais pas comment réagir. Ça m'a vraiment surpris, au moins autant que le jour où une chauve-souris a traversé le terrain ».