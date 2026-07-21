Louis Bielle-Biarrey écarté du XV de France : Voilà pourquoi Fabien Galthié avait raison !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour le Championnat des nations disputé cet été, Fabien Galthié avait décidé de laisser plusieurs cadres au repos, à commencer par Louis Bielle-Biarrey. Un choix qui a pu surprendre compte tenu du fait que l'UBB ne s'est pas qualifiée pour les phases finales du Top 14. Mais une statistique démontre que le sélectionneur du XV de France a probablement pris la bonne décision.

En marge du choc contre les All-Blacks au début du mois de juillet, Fabien Galthié avait été interrogé sur sa composition d'équipe, et notamment son choix de placer Max Springs à l'arrière et Théo Attisogbe à l'aile. Une décision contrainte face aux absences importantes, à commencer par celle de Louis Bielle-Biarry. « Il y a d'abord eu la blessure de Grégory Arfeuil (contre l'Angleterre le 19 juin à Vannes) puis celle de Léo Barré en demi-finales (avec le Stade Français). Ce sont deux joueurs qu'on attendait. Ça a libéré des places, sachant qu'il était hors de question de prendre Louis Bielle-Biarrey », confiait-il devant les médias. Un choix très fort puisque l'ailier de l'UBB, élu meilleur joueur du Tournoi des VI Nations et de la Champions Cup cette saison, n'était pas convoqué pour les trois matches du XV de France cet été.

LBB dans le top 10 des joueurs les plus utilisés au monde Il faut dire que Fabien Galthié avait des raisons d'être inquiet face au temps de jeu de Louis Bielle-Biarrey. Et pour cause, l'ailier de l'UBB est le sixième joueur le plus utilisé au monde cette saison selon un classement publié par le compte X Tier 2 Rugby qui a dévoilé le top 10 des plus gros temps de jeu tous championnats et sélections confondus. Avec 2 295 minutes joués cette saison, LBB est le seul français de ce classement et il n'est devancé que par Davit Niniashvili (La Rochelle/Géorgie, 2 530 minutes), Dafydd Jenkins (Exeter/Pays de Galles, 2 418 minutes), Henry Slade (Exeter/Angleterre, 2 384 minutes), Harvey Skinner (Exeter, 2 356 minutes) et Tornika Jalagonia (Provence Rugby/Géorgie, 2 317 minutes).