XV de France - Matthieu Jalibert avec Romain Ntamack : Le débat est relancé pour la Coupe du monde 2027 !

Pierrick Levallet

En l’absence de plusieurs cadres lors de cette tournée estivale, Fabien Galthié a tenté un coup intéressant avec le XV de France. Le sélectionneur des Bleus a associé Romain Ntamack et Matthieu Jalibert en repositionnant le joueur de l’UBB en arrière. Et cela pourrait bien relancer le débat en vue de la Coupe du monde 2027.

Cet été, Fabien Galthié a été privé de plusieurs cadres pour le Championnat des nations. Le sélectionneur du XV de France était notamment privé de Thomas Ramos et Antoine Dupont. L’entraîneur de 57 ans a alors tenté un coup surprenant mais intéressant en associant Romain Ntamack et Matthieu Jalibert, qui sont habituellement concurrents. Le joueur de l’UBB a été repositionné en tant qu’arrière pour laisser l’ouverture à son homologue du Stade toulousain. Et cela pourrait relancer le débat en vue de la Coupe du monde 2027.

«C’est vraiment le poste de 15 où Matthieu Jalibert a rebattu les cartes» « Au poste de numéro 10, la hiérarchie est établie. On est tous d’accord sur le fait que ce sera Romain Ntamack qui jouera 10 devant Matthieu Jalibert. Mais c’est vraiment le poste de 15 où Matthieu Jalibert a rebattu les cartes. Démarrer à l’ouverture à la Coupe du monde s’il sort d’une bonne saison ? Jalibert a accepté qu’il ne pourrait pas être titulaire en numéro 10. Donc pour pouvoir garder la tunique du XV de France, il va devoir s’adapter. Et pour moi, s’adapter, ce sera en 15 » a ainsi expliqué Théo Rodriguez, chroniqueur du podcast Entre Les Potos sur RMC.