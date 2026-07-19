Matthieu Jalibert : Le geste avec le XV de France à l’origine d’une polémique ?

Pierrick Levallet

Matthieu Jalibert a fait plutôt bonne impression lors de la tournée estivale du XV de France. Le joueur de l’UBB s’est montré à son aise dans ce Championnat des nations. Le demi d’ouverture de 27 ans s’est toutefois retrouvé au coeur d’une petite polémique arbitrale après un geste contre le Japon ce samedi matin.

Après une première défaite en Nouvelle-Zélande, le XV de France a su redresser la barre dans ce Championnat des nations. Les Bleus de Fabien Galthié se sont imposés en Australie, et ont aussi décroché un succès au Japon ce samedi matin (15-42). Le coach de la sélection tricolore a notamment pu compter sur un bon Matthieu Jalibert lors de cette tournée estivale. Le joueur de l’UBB a été repositionné en tant qu’arrière pour laisser l’ouverture à Romain Ntamack, et il a délivré de plutôt bonnes prestations.

Une faute de Matthieu Jalibert a fait jaser Cependant, Matthieu Jalibert s’est retrouvé au coeur d’une petite polémique arbitrale comme le rapporte Actu.fr. Ben O’Keeffe, arbitre du match entre le XV de France et le Japon, a sanctionné le joueur de 27 ans d’un carton jaune, qui lui a été infligé parce qu’il s’est rendu coupable de ne pas s’être baissé sur un plaquage. Après avoir revisionné les images, Ben O’Keeffe a fait état d’un bunker et n’a donc pas transformé son carton en rouge après le geste de Matthieu Jalibert. Cette décision n’a pas manqué de faire jaser sur les réseaux sociaux. Certains estimaient cette sanction sévère pour l’habituel demi d’ouverture de l’UBB, repositionné arrière avec le XV de France.