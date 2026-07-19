XV de France : Aligné avec Ntamack, Jalibert lance un message à Galthié pour son positionnement

Interrogé sur son repositionnement au poste de numéro 15 avec le XV de France après le succès face au Japon (42-15) ce samedi matin, Matthieu Jalibert s’est réjoui de pouvoir évoluer en sélection. Néanmoins, l’ouvreur de l’UBB n’entend pas se reconvertir durablement à l’arrière.
Comme face à l’Australie (42-26), Romain Ntamack et Matthieu Jalibert étaient alignés ensemble pour affronter le Japon (42-15) ce samedi. La star du Stade Toulousain évoluait à l’ouverture tandis que le joueur de l’UBB était à l’arrière, un choix payant signé Fabien Galthié. Interrogé après le succès à Tokyo, Matthieu Jalibert s’est prononcé sur ce changement.
« Moi, ce que je veux, c’est être sur le terrain »
« On a un système où, être en 10 ou en 15 en équipe de France, ça ne change pas grand-chose. Moi, ce que je veux, c’est être sur le terrain, prendre du plaisir, et c’est ce qui se passe depuis un petit bout de temps, a-t-il confié au micro de TF1. J’essaye toujours de donner le meilleur de moi-même quand je suis sur la pelouse. À l’image de la prestation collective, je suis très content de ces trois matchs. J’ai pris la décision de venir ici cet été malgré une saison compliquée et beaucoup de fatigue, mais disputer une compétition avec un titre à aller chercher, ça donne un goût encore plus particulier et excitant. »
« Globalement, j’espère rester en position de 10 »
Mais lorsqu’on l’interroge sur une reconversion au poste de numéro 15, Matthieu Jalibert est très clair : « Non, je pense qu’en club, mon poste, c’est numéro 10. C’est là où j’ai le plus de repères et c’est là où ils ont le plus besoin de moi. C'est particulier de jouer n°15 en équipe de France, on a besoin de deux animateurs. C'est pareil quand on a Romain (Ntamack), Thomas (Ramos) ou moi sur le terrain, on arrive à beaucoup permuter. Le poste de 15 offre un positionnement un peu différent, qui me donne plus d’espace avec le ballon. C’est une deuxième lecture du jeu, quelque chose qui ne peut que me faire progresser dans ma palette. Mais globalement, j’espère rester en position de 10. »