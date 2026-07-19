XV de France : Aligné avec Ntamack, Jalibert lance un message à Galthié pour son positionnement

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Interrogé sur son repositionnement au poste de numéro 15 avec le XV de France après le succès face au Japon (42-15) ce samedi matin, Matthieu Jalibert s’est réjoui de pouvoir évoluer en sélection. Néanmoins, l’ouvreur de l’UBB n’entend pas se reconvertir durablement à l’arrière.

Comme face à l’Australie (42-26), Romain Ntamack et Matthieu Jalibert étaient alignés ensemble pour affronter le Japon (42-15) ce samedi. La star du Stade Toulousain évoluait à l’ouverture tandis que le joueur de l’UBB était à l’arrière, un choix payant signé Fabien Galthié. Interrogé après le succès à Tokyo, Matthieu Jalibert s’est prononcé sur ce changement.

« Moi, ce que je veux, c’est être sur le terrain » « On a un système où, être en 10 ou en 15 en équipe de France, ça ne change pas grand-chose. Moi, ce que je veux, c’est être sur le terrain, prendre du plaisir, et c’est ce qui se passe depuis un petit bout de temps, a-t-il confié au micro de TF1. J’essaye toujours de donner le meilleur de moi-même quand je suis sur la pelouse. À l’image de la prestation collective, je suis très content de ces trois matchs. J’ai pris la décision de venir ici cet été malgré une saison compliquée et beaucoup de fatigue, mais disputer une compétition avec un titre à aller chercher, ça donne un goût encore plus particulier et excitant. »