Antoine Dupont : Le XV de France n’a plus forcément besoin de lui avant la Coupe du Monde ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il fait partie des grands absents de cette tournée estivale du XV de France en raison d'une lésion au mollet, Antoine Dupont n'a pas forcément manqué pour autant aux Bleus. Jean-Baptiste Élissalde, qui évoluait lui-même au poste de demi de mêlée par le passé, estime que le projet de jeu a été très bien assimilé par le collectif et que le XV de France ne repose plus forcément sur les grosses individualités comme Dupont.

« C'est donc le cœur lourd que je dois renoncer à ma sélection pour les matchs face à l'Australie et au Japon. Je souhaite le meilleur au groupe pour cette tournée. Allez les Bleus », annonçait Antoine Dupont le 29 juin dernier quant à son forfait pour la tournée estivale du XV de France et les rencontres face à la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Japon. Bilan de cette Coupe des nations : une défaite et deux victoires pour les Bleus de Fabien Galthié, qui ont notamment rassuré dans le contenu et l'animation offensive. C'est notamment ce qu'a constaté Jean-Baptiste Élissalde, ancien de mêlée du XV de France, dans son analyse pour L'Equipe.

« Ça ne repose plus sur quelques leaders » Et selon Élissalde, le XV de France a prouvé qu'il pouvait très bien performer en l'absence d'Antoine Dupont : « Même privée de plusieurs éléments majeurs, cette équipe a conservé son identité offensive. Ballon en main, les intentions sont les mêmes. On joue haut, on se dépossède intelligemment du ballon pour créer des transitions, les cellules d’avants arrivent en nombre autour du 9 ou du 10, et même du 15 souvent, et manipulent le ballon dans le bon tempo. Les automatismes existent sous pression ou dans l’avancée. La reconquête aérienne, très efficace, à l’image de Théo Attissogbe, offre de nouvelles munitions. Ce qui semblait reposer auparavant sur quelques leaders est aujourd’hui partagé par l’ensemble du groupe. C’est sans doute la plus belle victoire de cette campagne estivale : le projet est assimilé et ce avec une importante revue d’effectif », a-t-il constaté.