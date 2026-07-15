Antoine Dupont a décidé de bouger cet été : «Logique de le voir partir…»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Finalement contraint de déclarer forfait pour ce Championnat des Nations 2026, Antoine Dupont avait initialement poussé pour partir à l'étranger avec le XV de France et disputer cette tournée estivale. Guy Novès, son ancien mentor avec les Bleus, estime d'ailleurs qu'il s'agissait d'un choix logique de la part du demi de mêlée du Stade Toulousain.

Le 29 juin dernier, via un poste diffusé sur son compte Instagram, Antoine Dupont officialisait finalement son forfait pour le Championnat des Nations et cette tournée estivale du XV de France en Nouvelle-Zélande, en Australie et au Japon : « C'est donc le cœur lourd que je dois renoncer à ma sélection pour les matchs face à l'Australie et au Japon. Je souhaite le meilleur au groupe pour cette tournée. Allez les Bleus », avait écrit le demi de mêlée du Stade Toulousain. Et pourtant, au départ, Antoine Dupont était très motivé à l'idée de bouger loin de ses terres afin de disputer cette tournée avec les Bleus.

« C’était plutôt logique de le voir partir » Interrogé dans les colonnes du Midi Olympique, Guy Novès a évoqué le sujet : « Surprenant de voir les cadres pousser pour leur convocation ? Des compétiteurs ont toujours envie de jouer pour l’équipe de France. Il n’y a pas de nouveauté à ce niveau-là. Quand on prend l’exemple d’Antoine Dupont, c’était plutôt logique de le voir partir car il n’a pas énormément joué la saison passée en club. Une blessure l’en a empêché mais cela aurait été plaisant de le voir. Finir sa saison avec le maillot bleu sur les épaules, c’est une chance. Tout le monde en est conscient. Les clubs concernés s’adaptent aussi de plus en plus facilement pour laisser du repos ensuite aux internationaux. Tout cela fait que ces tournées estivales gagnent en attractivité », indique l'ancien entraîneur du XV de France, qui comprend donc cette décision initiale d'Antoine Dupont avant son forfait en raison d’une lésion au mollet.